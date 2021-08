Deputado João Batista participa de cerimônia de posse da polícia penal

Foto: LUCIENE LINS

Policial penal de carreira e presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o deputado João Batista do Sindspen (Pros) participou nessa quinta-feira (26), da cerimônia de posse dos novos policiais penais que passam a integrar o quadro de servidores nas unidades penitenciárias do Estado de Mato Grosso. A formatura ocorreu na Escola Penitenciária, em Cuiabá, e certificou sete servidores; cinco já começarão a atuar na Cadeia Pública de Alta Floresta (800 km ao Norte de Cuiabá).

Para João Batista, que carrega no Parlamento o nome do “Sindspen” (Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso), o momento da graduação de novos policiais penais é para lembrar de todo o caminho percorrido, os “embates” e dificuldades enfrentadas pelos servidores ao longo dos anos.

“Hoje vejo toda a trajetória da polícia penal do Estado de Mato Grosso e sinto muito orgulho, orgulho de fazer parte de todas as conquistas que adquirimos ao longo dos anos. Somos referência para muitos outros estados, não ficamos atrás de nenhuma outra instituição, temos profissionais altamente gabaritados e com experiência tático-militar. Parabenizo aqui todos os graduados, desejo boas-vindas, e aproveito a oportunidade para deixar um conselho. Aproveitem ao máximo tudo o que a polícia penal pode oferecer, nossa carreira é muito forte. Vocês agora carregam o nome da nossa instituição”, disse João Batista.

De acordo com informações do secretário-adjunto de Administração Penitenciária (SAAP), Jean Gonçalves, os novos servidores que concluíram o curso de formação ministrado pela Coordenadoria de Ensino e Aperfeiçoamento do Servidor Penitenciário (CEASP), fazem parte do projeto de reestruturação do sistema penitenciário de Mato Grosso, afirmando que quatro mil vagas devem ser criadas nas unidades penais.

“O terreno penitenciário é muito fértil, e para os novos policiais penais que estão entrando para o rol da segurança pública de Mato Grosso, digo que o céu é o limite. Vocês podem ser o que quiserem ser dentro da instituição, temos aqui o deputado João Batista como exemplo vivo, mas isso só vai depender de cada um dos senhores e senhoras. Os senhores podem passar 30 anos apenas abrindo e fechando celas, ou podem contribuir para o progresso da nossa carreira”, pontuou Jean.