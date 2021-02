Deputado Max Russi é eleito presidente da ALMT para o biênio 2021/2023

O Governo de Mato Grosso vai reativar, nos próximos dias, 10 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Hospital Regional de Sinop, destinadas a atender casos de covid-19. O contrato com a empresa responsável já foi assinado e todos os trâmites devem ser finalizados em até 10 dias.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (23.02) pelo governador Mauro Mendes, após reunião com o deputado federal Juarez Costa, com o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, além de vereadores e lideranças do município.

“Depois de quatro tentativas, conseguimos contratar uma empresa. O Governo está correndo muito com isso, para o quanto antes reativarmos essas UTIs e atender a população de Sinop e da região”, afirmou o governador.

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, destacou o empenho da gestão em garantir o atendimento aos acometidos pelo coronavirus, tanto na ampliação de leitos de enfermaria quanto de UTIs.

“Estamos envidando todos os esforços para ampliar a rede assistencial nesse momento e evitar um possível colapso do sistema de saúde. Nos últimos 15 dias, foram abertos 60 leitos de UTI em Mato Grosso pelo Governo do Estado em parceria com os municípios. Hoje temos 451 leitos de UTI cofinanciados pela gestão estadual”, relatou Figueiredo.

Abertura de UTIs

O Governo de Mato Grosso tem se empenhado para estruturar a rede pública para atender pacientes com coronavírus, abrindo UTIs nas unidades estaduais e também junto com as prefeituras.

Somente nas últimas duas semanas, foram abertas 60 novas UTIs em todo o estado, sendo 10 em Lucas do Rio Verde; 10 em Alta Floresta; 10 em Primavera do Leste; 10 em Nova Mutum; 10 no Hospital Estadual Santa Casa e 10 no Hospital Metropolitano.

Desde o ini´cio da pandemia, o Estado já criou 159 novos leitos de UTI e atualmente cofinancia 451 UTIs, contando as estaduais e municipais.