Deputado Moretto comemora ano recorde em emendas e ações

Foto: Marcos Lopes

O ano de 2021 foi de recordes no mandato do deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos). O parlamentar alcançou a marca de 1360 proposições, sendo 27 projetos de lei, além de ter destinado mais de R$ 7,1 milhões em emendas parlamentares – principalmente para os municípios da região oeste.

“Foi um ano que trouxe muita prosperidade, grandes avanços, conquistas e conseguimos destravar grandes desenvolvimentos para a região oeste. Avalio como um ano muito próspero e importante para o progresso”, ressalta o parlamentar.

As emendas do parlamentar estão divididas da seguinte forma: R$ 2,8 milhões para a saúde; R$ 1 milhão para a segurança pública; R$ 950 mil par infraestrutura; R$ 870 mil para assistência social e educação; R$ 931 mil para esporte e cultura, além de R$ 540 mil para agricultura familiar.

SAÚDE

Além de destinar mais de R$ 2,8 milhões para a pasta da saúde, Moretto atuou diretamente na gestão para conseguir recursos e meios que melhorem a vidada do cidadão. Exemplo disso foi a indicação de mais R$ 2 milhões para custeio da saúde no município de Pontes e Lacerda, pela parceria firmada com o senador Carlos Fávaro.

DEFESA DO PRODUTOR

Em abril, com a paralisação dos produtores de leite da região Oeste, Valmir Moretto atuou na linha de frente. Defendendo a valorização da mercadoria produzida pelos produtores.

Outro ponto importante para a defesa do produtor rural, foi a criação da Lei do Falso Queijo, que tem o objetivo de mostrar o que os consumidores realmente comem, além de valorizar a cadeia produtora de leite mato-grossense. Valorizando indústria, produtores e priorizando a saúde de consumidores.

Foto: Raul Bradock

INFRAESTRUTURA

Frente ao excelente trabalho conduzido no parlamento estadual, Moretto foi reeleito presidente da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte da ALMT. No comando da Comissão, Moretto conduziu a decisão do nome da primeira ferrovia do estado de Mato Grosso. Com sua habilidade, promoveu diálogo e conseguiu contemplar o nome do senador Vicente Vuolo e também do empresário Olacyr de Moraes.

Só na caminhada com o Governador Mauro Mendes, em dezembro, foram lançados R$ 173 milhões em obras em 10 municípios da região. Cabe destacar que deste investimento, R$ 56 milhões é só na pavimentação de 67 km da MT-473, Estrada do Matão, em Pontes e Lacerda.

Destaque também para o projeto do município de Salto do Céu, onde R$ 1 milhão destinado vai construir um campo de futebol com alambrado, pista de caminhada, banheiros públicos e playground. Em Nova Lacerda, R$ 200 mil foram destinados para a construção do banheiro municipal na Praça Luiz Hoffman – que já foi inaugurado.

SEGURANÇA PÚBLICA

Na segurança pública, pasta que Moretto tem grande afinidade, foi destinado R$ 1 milhão em emendas parlamentares.

Destas, R$ 382 mil para o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) adquirir câmeras de alta tecnologia (OCR) para auxílio no monitoramento e combate aos crimes de tráfico de drogas, furto e roubo de veículos. Esta é a segunda emenda do seguimento. Somadas, as duas chegam a expressiva marca de R$ 713 mil – tornando a faixa de fronteira monitorada e mais segura.

Cabe destaque também para a destinação de R$ 305 mil para a Polícia Civil adquirir fuzis e escutas, além de R$ 312 mil para a Polícia Militar comprar armamento. Todo material equipa e potencializa as unidades de segurança que atuam nos municípios da região Oeste.

Foto: Raul Bradock

Prova da forte atuação do deputado Valmir Moretto na Segurança Pública, estão as diversas homenagens e medalhas recebidas das forças ao longo do ano. Dentre elas estão a Moeda Honorífica Guardiões do Médio Norte, concedida pelo 7º Comando Regional da Polícia Militar, em Tangará da Serra; Medalha do Mérito das Comunicações da Segurança Pública e Medalha Mérito da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Valmir Moretto destaca que 2022 será um ano atípico, mas que o trabalho continuará forte para o progresso e desenvolvimento da região Oeste e o estado de Mato Grosso.

“Terá a Copa do Mundo e também as eleições, mas acho que nada disso vai atrapalhar o trabalho e desenvolvimento. Cada ano temos a meta de superar a meta anterior. 2021 será difícil de bater frente a tanto trabalho, mas estamos aqui para superar os desafios”, projeta o parlamentar.