Deputado Nininho articula atendimentos de hemodiálise em Colíder e Alta Floresta

Foto: VÂNIA NEVES / ASSESSORIA DE GABINETE

O deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, esteve reunido com os prefeitos de Colíder, Emerson Lourenço Máximo, o Maninho, de Alta Floresta, Chico Gamba, e com o médico nefrologista Dr. Vitor Vieira, na segunda-feira (14) em seu gabinete, para tratar do projeto de implantação de duas Centrais de Hemodiálise, sendo uma em Colíder e outra em Alta Floresta. Atualmente os municípios são atendidos por uma unidade localizada em Sinop, há cerca de 150 km de Colíder e de 300 km de distância de Alta Floresta.

De imediato o deputado se colocou à disposição para auxiliar no que for preciso juntamente com o senador Carlos Fávaro e o deputado federal Neri Geller. “Nós precisamos nos colocar no lugar dos pacientes que precisam sair do seu domicílio ou região para fazer os tratamentos, nós sabemos que alguns pacientes precisam fazer o procedimento mais de uma vez por semana, é uma situação dolorosa. Vamos unir força, fazer os estudos de viabilidade e juntamente com nossos parceiros, deputado Neri, senador Fávaro, Governo do Estado, os prefeitos e os Consórcios de Saúde concretizar a implantação das Centrais de Hemodiálise”, ratificou Nininho.

Na visita ao Instituto Nefrológico de Mato Grosso (INEMAT), em Várzea Grande, os prefeitos e a comitiva conheceram todos os processos de hemodiálise, desde o atendimento ao tratamento e ainda a parte técnica e equipamentos. “Estamos conhecendo tudo o que envolve o tratamento e partir de então começar a fazer os estudos de viabilidade”, ressaltou o prefeito de Colíder, Maninho.

O prefeito de Alta Floresta destacou a demanda de sua região. “Em nosso município temos um número expressivo de pacientes, por isso precisamos de um atendimento mais próximo, já que muitos precisam se deslocar. Estamos animados com a disposição e a atenção do deputado Nininho em nos ajudar”, pontuou Chico Gamba.

De acordo com o médico nefrologista, o próximo passo é a uma visita técnica aos dois municípios. “Primeiramente quero agradecer a confiança dos prefeitos e do deputado Nininho pelo olhar a esses pacientes que já são tão sofridos. Com as unidades mais próximas, os pacientes terão uma melhora na qualidade de vida. O próximo passo é a visita técnica que vamos fazer até os municípios para avaliação e levantamento de orçamento para implantação”, explicou Dr. Vitor Vieira.

Participaram da visita a assessora de imprensa, Vânia Neves, representando o deputado Nininho; a presidente da Câmara de Colíder, vereadora Flávia Rodrigues Ramiro, e o secretário Municipal de Infraestrutura Robério Cavalcante. A primeira-dama de Alta Floresta Vilma Gamba e a secretária Municipal de Cultura e Juventude, Elisa Gomes, também acompanharam a comitiva, além dos dois prefeitos.