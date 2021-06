Deputado Nininho cobra entrega dos títulos do bairro Renascer em Cuiabá

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

Na terça-feira (22), o deputado estadual Ondanir Bortolini PSD), Nininho, e o deputado federal Neri Geller (PP) foram recebidos pelo presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), Serafim Barros, para tratar da titulação do bairro Renascer, localizado em Cuiabá. A reunião também contou com a presença de fundadores do bairro e lideranças, Pedro Aquino, Davi Celso Timóteo Pereira e José Antunes França, o Dega, e também, duas das primeiras moradoras da região: Alaene Benedita Santana e Sara Eilucilane da Silva.

A mobilização foi articulada por Pedro Aquino, que ressaltou que há mais de 20 anos as famílias esperam pelos documentos. “É uma rotina de insegurança, já passamos por situações muito difíceis, algumas famílias permanecem na luta e aguardam os títulos, outras já desistiram. Com o apoio que o deputado Nininho, o deputado Neri e o empenho do presidente do Intermat tenho certeza que os processos agora serão liberados [ os títulos]”, ressaltou o representante do bairro.

Para o deputado Nininho, a titulação dos terrenos do bairro está perto de se tornar realidade. “Hoje nós temos uma entidade ativa, que mesmo com o déficit de servidores está limpando as pautas. Já fizemos o encaminhamento da situação do bairro com o presidente Serafim [Barros] há algum tempo, e com o compromisso e a gestão tanto da entidade quanto do governador Mauro Mendes, em breve os processos serão concluídos”, ratificou o deputado.

De acordo com o presidente do Intermat, o próximo passo é concluir os trâmites legais.

“Se tudo correr bem, com todos procedimentos concluídos até o mês de outubro deste ano, as famílias receberão os títulos devidamente registrados em cartório, sem custo algum aos moradores. Agradecemos os deputados estaduais, que por meio da Assembleia Legislativa nos concederam recursos financeiros para a contratação de um convênio para a conclusão dos levantamentos”, validou Serafim Barros.

O parlamentar lembrou todo o empenho do fundador Pedro Aquino. “Pedro tem um compromisso com os moradores, enfrentaram anos atrás uma desapropriação injusta, mas graças à união e persistência da comunidade, logo vamos fazer as entregas dos títulos”, afirmou Nininho.