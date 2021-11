Deputado Nininho comemora investimentos em dois distritos de Rondonópolis

Foto: MAYKE TOSCANO / Secom-MT

Na quarta-feira (17), o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, participou, com o governador Mauro Mendes (DEM) e o prefeito José Carlos do Pátio (Solidariedade), da assinatura do convênio no valor de R$ 65,3 milhões para o asfaltamento dos distritos industriais Razia e Vetorasso, em Rondonópolis. A conquista é fruto da articulação do parlamentar que contou com o deputado federal Neri Geller junto ao senador Carlos Fávaro via emenda federal que destinou R$ 30 milhões, do Governo do Estado que fez o aporte de R$ 30 milhões e contrapartida da prefeitura de Rondonópolis com R$ 5,3 milhões.

O parlamentar agradeceu o empenho e a atenção dada a ele na demanda que ele acompanha junto com os empreendedores e com a classe trabalhadora.

“Estamos felizes com esta conquista de um projeto tão esperado, quero agradecer o governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de infraestrutura, Marcelo de Oliveira, por toda atenção dispensada a este projeto, os meu parceiros de trabalho deputado Neri e de maneira especial o senador Carlos Fávaro por não medir esforços para nos ajudar com um recurso expressivo”, disse Nininho.

De acordo com o deputado, as obras estruturantes vão garantir conforto a todos que trabalham na região e atrair mais investidores para o município.

“Todo aquele transtorno no período das chuvas será solucionado com a canalização até o Rio Vermelho. Uma obra sustentável, todo o calçamento será construído, com todo esse investimento tenho certeza que mais investidores serão motivados à região”, ratificou.

O governador ressaltou que a recuperação dos distritos industriais vai potencializar ainda mais a economia de Rondonópolis. “Essa ação é resultado de parcerias sólidas e compromisso do gestor municipal. Além de um distrito industrial apropriado, vamos potencializar o crescimento e o desenvolvimento industrial. Rondonópolis já é um grande polo e tem vocação para crescer ainda mais”, ratificou Mauro Mendes.

Conforme o prefeito, a obra vai abranger a pavimentação e drenagem dos dois distritos, totalizando 103,5m² de asfalto novo.

“Estou muito otimista. Rondonópolis tem cinco distritos industriais que precisam de estrutura para esse novo momento pelo qual Mato Grosso passa. Estamos construindo essa parceria e quero agradecer ao governador, ao senador, aos nossos deputados em especial o deputado Nininho e vereadores por esse apoio”, pontuou José Carlos do Pátio.

Para o senador Carlos Fávaro, a iniciativa do governo do estado em atuar de forma conjunta com a bancada e os prefeitos não só nessa obra, mas em outros projetos por Mato Grosso.

“Estamos unidos para fazer mais pela população de Rondonópolis. É assim que dá certo e estamos dando esse exemplo de sucesso. Com a união de esforços e de recursos, conseguimos fazer mais, fazer um estado melhor e levar entregas ao cidadão. O deputado Nininho, junto com o deputado Neri Geller, estão atentos a todas as regiões e em Rondonópolis, bem como por toda região sul não é diferente”, afirmou o senador.

O senador Carlos Fávaro (PSD); deputado federal Neri Geller (PP); os deputados estaduais Sebastião Rezende (PSB) e Thiago Silva (MDB); os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil) e Marcelo de Oliveira (Infraestrutura); vice-prefeito Aylon Arruda (PSD) a primeira-dama de Rondonópolis, Neuma de Morais; além de vereadores e lideranças políticas rondonopolitanas também participaram da cerimônia de assinatura.