Deputado Nininho entrega ambulância no distrito de Santiago do Norte

Na última sexta-feira (5), o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, esteve no distrito de Santiago do Norte, localizado em Paranatinga, para a entrega de uma ambulância. Na ocasião, marcaram presença o prefeito municipal Marquinhos do Dedé, os vereadores Cleiton Rodrigues (Pode), Deroci Matos (SD), o Mineiro, Fernandinho (SD), Labiga (MDB), Edson do Sindicato (PSB), Wellington Miranda (PSB) e Nego do Rodeio (PSDB).

De acordo com o deputado, a ambulância foi adquirida via emenda parlamentar destinada em 2018, a partir de uma indicação do vereador Cleitinho junto com o ex-vereador Cícero, que contou com a contrapartida do município.

“Primeiramente, quero agradecer à população pela compreensão, e também ao governador Mauro Mendes, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, que tem honrado os compromissos. Este veículo vai dar um pouco mais de segurança e agilidade na logística para o transporte dos pacientes. Esta é uma ação que contou com o apoio e parceria do prefeito Marquinhos”. ressaltou Nininho.

Para o vereador Cleitinho, a ambulância chega em boa hora. “Estamos esperando por esta entrega há três anos, em nenhum momento o deputado Nininho desistiu de ir atrás desta demanda, bem como o governo do estado, que fez o compromisso de atender as demandas assim que fosse possível. A população de Santiago do Norte agradece esta atenção”, agradeceu Cleitinho.

Também participaram da entrega da ambulância, a enfermeira Margarida e a diretora da Escola Municipal Alcides Visoni Emanuele.