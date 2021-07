Deputado participou da entrega de mais de 450 títulos de propriedade de moradores do bairro Osmar Cabral

Deputado Thiago Silva Foto: Marcos Lopes

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) destinou emenda de R$ 498 mil para a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) realizar a compra de aparelhos de ar-condicionado às unidades de ensino das cidades da região sudeste de Mato Grosso. A Escola Estadual 15 de outubro, da cidade de Tesouro, já recebeu 14 aparelhos que irão beneficiar a comunidade escolar.

Na sexta-feira (9), os assessores Dinivaldo Lima e Patrick Fernandes estiveram na Seduc em reunião com a secretária-adjunta de Infraestrutura, Patrícia de Souza, para confirmar a entrega para a Escola 15 de Outubro.

A indicação foi feita pela vereadora Elyne Coimbra (MDB) que solicitou o apoio do assessor Dinivaldo e do deputado Thiago Silva em reunião no gabinete do parlamentar em Cuiabá. O deputado Thiago Silva fará a entrega oficial dos aparelhos na próxima semana para a diretora Ana Paula Ribeiro.

“Para nós é uma imensa felicidade contribuir com a educação de [município] Tesouro e esses aparelhos de ar irão trazer mais qualidade e conforto para alunos, professores e diretores. Vamos continuar trabalhando para destinar emendas e garantir melhorias para Tesouro e região”, disse o deputado Thiago Silva.

A vereadora Elyne recebeu a notícia da entrega com grande satisfação e ressaltou a importância da parceria com o deputado para a instalação desses condicionadores. “Vamos continuar buscando parceria com o deputado Thiago para atender as demandas do nosso município”, disse.