Deputado Paulo Araújo pede equipamentos para reestruturar o Hospital Regional de Cáceres

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

Após a visita técnica ao Hospital Regional de Saúde de Cáceres (217 km de Cuiabá), o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Araújo (PP), apresentou uma indicação n° 3696/19 na última quarta-feira (28), para viabilização de recursos para aquisição de materiais de suporte aos enfermeiros e técnicos de enfermagem que fazem os atendimentos na unidade hospitalar. As reivindicações foram apresentadas ao deputado pelos vereadores da Câmara Municipal de Cáceres.

Entre as reivindicações, o deputado destacou a necessidade de um aparelho de ultrassonografia. Além disso, requereu recursos para aumentar o número de tomografias com contraste, aparelho de RX, respirador mecânico, ultrassonografia externa, medicamentos, película de filme para impressão e cadeiras adequadas para uso dos funcionários. Ainda, 40 cadeiras de fio para os acompanhantes, lençóis, roupas para técnicos de enfermagem e enfermeiros.

Diamantino

Paulo Araújo indicou via proposição n° 3699/19 , também ao deputado Federal Neri Geller (PP), sobre a necessidade de interceder junto ao Ministério da Saúde para adquirir um mamógrafo ao Regional de Saúde do Centro Norte, no município de Diamantino (182 km de Cuiabá).

Segurança

Segundo os vereadores da Câmara Municipal de Cotriguaçu (687km de Cuiabá), a segurança da cidade está comprometida devido a falta de viatura para atender ocorrências. Diante disso, o deputado Paulo Araújo indicou, via documento n° 3698/19 , ao secretário de Estado deSegurança Pública, Alexandre Bustamante dos Santos, uma viatura para uso da Policia Militar local. “Sabemos dos risco que correm os moradores, que vivem momentos difíceis com tanta violência. A viatura, com certeza, será uma grande ajuda para que os policiais possam atender com mais rapidez e eficiência”, concluiu Paulo Araújo.