Deputado propõe fim do sigilo em vetos, cassações e escolha de conselheiros do TCE

O presidente do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem-MT), Bento Bezerra e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda inauguraram nesta terça-feira (21.09), o primeiro laboratório para aferição de hidrômetros do Estado (popularmente conhecidos como medidores de água), que ficará situado na Rua 13 de Junho, 1.195, Bairro Centro Sul, Porto em Cuiabá.

A bancada terá disponibilidade para efetuar até 30 ensaios por vez, em duas horas. Até então, a avaliação de medição do consumo de água era feita no Mato Grosso do Sul, Goiás ou São Paulo. O que encarecia o serviço, já que era cobrado o envio do equipamento para fora do Estado e a taxa de análise.

Para solicitar o teste do hidrômetro basta realizar o agendamento pelo e-mail: labagua@ipem.mt.gov.br. Por meio do endereço eletrônico será informado o dia e horário em que será feito o procedimento. A taxa é de R$ 16,42.

Um benefício direto e significativo para os usuários, segundo Bezerra. “Além da redução de custo com a conferência feita na Capital mato-grossense, já que o equipamento não precisa mais ser enviado a outros estados para ser testado. Ganha-se em agilidade na avaliação, teremos muitas bancadas para testagem simultânea. Isso representa um ganho social, já que a maioria dos pedidos são feitos por pessoas de baixa renda”, ressalta.

Outro diferencial no laboratório é a possibilidade de o proprietário da unidade consumidora poder acompanhar o ensaio do equipamento, com a restrição de até 3 pessoas por ensaio devido à temperatura que deve ser adequada para realização da análise.

Aperfeiçoamento do trabalho que o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, considera primordial para atendimento da demanda. “Tínhamos a demanda para o serviço, mas o mesmo não era ofertado em Mato Grosso. Hoje isso ficou para trás, a partir de agora os hidrômetros dos mato-grossenses serão analisados aqui. É o governo do Estado mostrando que o serviço público atende a sociedade como um todo”, garante Miranda.

De acordo com o presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Marcos Heleno Guerson, que veio a Cuiabá especialmente para participar da solenidade, o laboratório trará confiança ao usuário. “Em qualquer relação comercial é preciso ter confiança que o equipamento está medindo adequadamente. No caso do hidrômetro é muito comum o consumidor pensar que há algum problema, que o hidrômetro está marcando a mais ou a menos e, com esse laboratório, ele (consumidor) poderá pedir ao Ipem a verificação desse instrumento, que será testado e verificada a vazão, se estiver correto e for aprovado, receberá um lacre de viabilidade mostrando que é confiável”, esclarece.

Os primeiros ensaios programados no espaço recém-inaugurado são de equipamentos de Sinop e Rondonópolis, previstos para esta quarta-feira (22).

A iniciativa é uma parceria entre o Ipem-MT/Inmetro, Sedec, a empresa Águas Cuiabá e o vereador Marcrean dos Santos, que solicitou a criação do serviço local.

Também participaram do evento toda a diretoria do Ipem, a diretoria do Inmetro e o presidente do Sindicato Rural de Primavera do Leste, Marcos Bravin.

Sistema laboratorial

O Ipem-MT conta ainda com laboratório de análise de fios e cabos elétricos, de medidores de energia elétrica e laboratório de aferição de medidores de umidade de grãos. O primeiro a efetuar ações volante, dessa natureza, no País.