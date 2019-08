Deputado propõe rastreabilidade da produção de ovos em MT

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

Começou ontem (29) e prossegue até 22 horas de hoje (30), na cidade de Jaciara (distante 143 quilômetros de Cuiabá, no Vale do São Lourenço), a 10ª edição do projeto Educação Legislativa em Movimento. A ação acontece numa parceria entre Escola do Legislativo, prefeitura, através da Secretaria de Educação, e Câmara Municipal. Alunos de 12 das 16 escolas públicas da cidades estão participando de palestras e cursos de diferentes temas. A abertura, na noite de quinta-feira, ocorreu na Escola Marechal Rondon, com cerca de 200 alunos. Antes, à tarde, foi montada na biblioteca municipal de Jaciara a exposição Sedes, do Instituto Memória, que conta a história do Parlamento estadual a partir de suas sedes. Hoje as palestras continuam com alunos das demais escolas.

O coordenador da Escola do Legislativo, Eduardo Manciolli, explica que o objetivo do projeto é servir a comunidade com o compartilhamento de conhecimentos, qualificar melhor o servidor e, ao mesmo tempo, preparar os jovens para serem agentes transformadores de suas próprias vidas.

“Nos aproximamos dessa população com um ciclo de 8 palestras ministradas por professores da ALMT para agregar mais na vida dos alunos. Nosso projeto quer chegar a algum ponto no qual o governo não conseguiu chegar, fazendo dos alunos agentes de sua própria transformação”, afirmou Manciolli.

A secretária de Educação de Jaciara, Ana Paula Bueno, disse estar feliz em receber o projeto e falou de novas oportunidades de crescimento. “O projeto atende não só o aluno, mas os professores e servidores, e vem agregar na vida de todos. Amplia o conhecimento, o crescimento de cada um, com temas educacionais e políticos e também de transformação com o curso de coaching. É uma oportunidade de crescimento para todos que fazem a educação do município”, avaliou.

“É muito bom, numa única noite, aprender sobre a história, ouvir sobre Getúlio Vargas, sobre a ditadura e ainda saber da política atual e ouvir coisas que a televisão e os sites não mostram, como a necessidade da Lei Maria da Penha para mulheres porque ainda tem muitos homens que não sabem tratar a mulher com respeito, muitos agressores”, resumiu Daniel Mota dos Santos, aluno do 1º ano do ensino médio.

Também na noite de ontem, na Câmara Municipal, foi realizada uma solenidade de entrega do certificado de conclusão do curso “Aprendizagem na Prática de Coaching e Conceituação do 5S”. O curso havia sido ministrado pela Escola do Legislativo no início do mês de agosto para 300 servidores da educação do município. Para a servidora Sidinéia Guimarães dos Santos, que coordena o programa Bolsa Família na cidade, o curso foi muito proveitoso.

"O curso modifica nossa forma de pensar e agir no acolhimento das pessoas, além de ser um aprendizado muito bom, especialmente com os ensinamentos de coaching, que veio para motivar, contribuir com quem precisa de ajuda e o 5S, que melhora a nossa visão de organização e serve para o profissional e o pessoal”.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Vanderlei Silva de Oliveira (PSB), lembrou que toda cidade pequena tem mais dificuldade em capacitar o servidor público, os agentes políticos e até a população. Silva informou que está em tramitação na Câmara Municipal o Projeto de Lei 38/2019, que cria a Escola do Legislativo no município. A meta é fazer convênios e parcerias com o Parlamento estadual e universidades públicas e privadas para a qualificação de servidores, agentes públicos e até para a população, principalmente os jovens que se preparam para o Enem. O projeto deve ser aprovado ainda este ano e de imediato serão iniciadas as ações de implantação da Escola do Legislativo de Jaciara.

Nesta manhã, aconteceu a solenidade de abertura das atividades na Escola Plena Antônio Ferreira Sobrinho. Ao longo do dia, serão ofertadas oito palestras. São elas: Era Getúlio Vargas; Descubra o poder de sua mente; Efeito Bumerangue, Evolução do Parlamento Participativo; Os desafios dos jovens para ingressar no mercado de trabalho; Exercitando a saúde mental e física; O uso das drogas e suas consequências e Jovens líderes como parte da solução.

Na mesma escola, também serão desenvolvidas três oficinas sobre primeiros socorros, Escola Verde e ALMT – da província à atual democracia participativa. Paralelo, está mantida na biblioteca municipal da cidade a exposição Sedes. O encerramento terá entrega de certificados seguida de apresentações artísticas e culturais em frente à biblioteca municipal, que fica na rua Itararé, das 18h às 22h.