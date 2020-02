Deputado reivindica investimentos para escola de Pontes e Lacerda

Dr. Gimenez visitou a escola e sensibilizou com a situação dos alunos que estão sem a quadra há mais de três anos

Foto: ROSE DOMINGUES

Organizada, bonita e bem cuidada. Mesmo sendo referência no ensino de Pontes e Lacerda (443 km a oeste da capital), a Escola Estadual São José, que tem hoje 930 alunos entre 6 a 14 anos, é a única no município que não possui quadra com cobertura. Após visita à unidade escolar, o deputado estadual Dr. Gimenez (PV) reivindicou melhorias à Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

“A prática de esportes coletivos e de atividades lúdicas é de extrema importância, principalmente nesta fase da vida da criança, por isso o investimento nessa escola é muito importante e urgente. Isso também se trata de saúde preventiva, combate ao sedentarismo e um estímulo à vida saudável”, disse o parlamentar que é médico há mais de 40 anos.

Conforme o diretor Erenidio Gonçalves da Silva, essa quadra foi motivo de uma interdição por parte do Ministério Público do Estado (MPE) por causa das condições precárias (risco de desabamento) e teve que ser retirada em 2017. Desde então, as aulas de educação física se restringem ao início da manhã, das 7h às 9h, que é o único horário mais fresco para a exposição dos alunos ao sol.

“Buscamos sensibilizar a Seduc para que olhe para nós, estamos há muito tempo aguardando essa obra, que não precisa ser faraônica, custar R$ 500 ou R$ 800 mil, pode ser mais simples, com o menor orçamento, desde que saia do papel e que possa devolver esse ambiente tão importante para as crianças. Hoje, fazemos as atividades de maneira improvisada ou não fazemos”. O diretor Erenidio Gonçalves da Silva e o vereador Anderson Barbosa mostram as demandas da unidade escolar

Foto: ROSE DOMINGUES

Silva conta que o ano letivo foi retomado nesta semana e que a comunidade escolar tem expectativa de que finalmente as obras possam sair e por isso fez o apelo ao deputado estadual, para que possa apoiar a causa que considera justa. “Como professor, posso assegurar que é uma perda muito grande e não temos neste momento a quem recorrer, mais um ano sem a quadra e isso é muito triste”.

Dr. Gimenez apresentou uma indicação cobrando atenção urgente a esta demanda, que se trata da cobertura e troca do piso da quadra poliesportiva, por entender que educação é prioridade do Governo do Estado. Pontes e Lacerda possui sete escolas estaduais que necessitam de atenção.

“Essa morosidade do poder executivo prejudica muito nossas crianças e adolescentes, que deveriam ter ambientes atrativos e que estimulem o aprendizado. Não é justo uma escola tão boa e que atende bem a comunidade continue com a quadra imprópria para ser utilizada, vamos trabalhar para sensibilizar o governo e dar celeridade a esta questão”.

Também participou da visita o vereador do município, Anderson Barbosa, que frisou a importância de o governo do estado rever os valores repassados no Programa de Desenvolvimento da Escola (PDE), que há mais de 10 anos não sofre qualquer reajuste por parte do governo.

“Antes as escolas não tinham climatização e hoje elas têm, o que impacta no aumento dos custos de manutenção. Outra demanda importante diz respeito à merenda escolar, que teve reajuste nos valores dos seus produtos e insumos e quem fica no prejuízo é a escola e as crianças, pedimos às nossas lideranças para que olhem para isso com carinho”.

Escola tem 930 alunos matriculados nos períodos da manhã e da tarde, são crianças e adolescentes de 6 a 14 anos

Foto: ROSE DOMINGUES