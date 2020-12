Deputado se destaca com 955 proposições apresentadas, a maioria na saúde

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Saúde, educação e infraestrutura são as principais áreas de atuação do deputado estadual Dr. Gimenez (PV), que, em 2 anos de mandato, chegou a marca de 955 proposições em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Outras áreas fortes de atuação foram agricultura familiar e segurança pública.

Desse total de proposições, 618 são indicações de melhorias ao governo, o que compreende recuperação de estradas, pontes, escolas, hospitais e melhorias na segurança. O parlamentar também apresentou 112 projetos de lei, a maioria na área da saúde e de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

“Mesmo frente ao imenso desafio imposto pela pandemia, tivemos um balanço de atuação muito positivo, pois conseguimos praticamente dobrar o número de proposições apresentadas em 2019, chegando a quase mil e ainda desenvolvemos vários projetos on-line, como lives e vídeos educativos (Dicas de Saúde)”.

O parlamentar pontua que dentre os 112 projetos de lei, oito já obtiveram sanção do governo estadual e se transformaram em leis. Uma delas, a Lei 11.209/2020, instituiu recentemente o Programa Estadual Escola Melhor, que incentivará parcerias entre pessoas físicas e escolas públicas estaduais; e a Lei 11.203/2020 cria a política de diagnóstico e tratamento da depressão na rede pública de saúde estadual.

“Em mais de 40 anos de consultório médico apenas me sentia indignado com as dificuldades vivenciadas pela população, porém, como deputado, me sinto efetivamente trabalhando para transformar essa realidade, com foco em propor leis, fiscalizar e cobrar investimentos do poder público”, avalia Dr. Gimenez.

O trabalho dele está voltado principalmente à região oeste, na fronteira com a Bolívia, que abrange 22 municípios e mais de 300 mil habitantes. Cerca de 80% das indicações feitas de fevereiro de 2019 a dezembro de 2020 foram para estas localidades, que compreende São José dos Quatro Marcos, Mirassol D’Oeste, Cáceres, Araputanga e Pontes e Lacerda.

“É importante destacar que estou trabalhando ativamente em prol de melhorias para toda a região, sou um porta-voz da saúde hoje no parlamento estadual. Mas, infelizmente, tivemos que andar com o ‘freio de mão puxado’ por causa do decreto de calamidade financeira (em 2019) e do coronavírus (em 2020)”.

Como membro da Comissão da Saúde, mesmo em home office, ele contribuiu para o trabalho de acompanhamento semanal das ações do governo durante a pandemia. “Só sobre a Covid-19, realizamos 21 reuniões extraordinárias e quatro reuniões ordinárias, ainda intermediamos outras ações junto a hospitais públicos e privados, a expectativa é fortalecer a nossa atuação para o ano que vem”.

Um exemplo positivo foi a instalação dos 30 novos leitos, dos quais 10 de UTI e 20 de enfermaria, no Hospital Regional de Cáceres, com um aporte de R$ 5,5 milhões em investimentos do governo estadual. Isso após meses de trabalho em prol da saúde e duas indicações específicas solicitando ampliação dos leitos para esta unidade hospitalar.

“O mais importante é que toda essa nova estrutura criada será incorporada à instituição, que é referência para a nossa região, após a pandemia. Como médico, a interiorização da medicina é minha bandeira de mandato”.

O deputado também participa da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo; é membro da Câmara Setorial Temática Faixa de Fronteira, preside a Câmara Setorial do Terceiro Setor e coordena a Frente Parlamentar da Saúde da Mulher.

Balanço total – Em 2 anos, foram feitas 955 proposições, sendo 618 indicações, 112 projetos de lei, um projeto de lei complementar, 35 projetos de resolução, 24 requerimentos e 165 moções (aplausos, congratulação e pesar). Foram 502 proposições no ano de 2019 e 453 em 2020, dos quais 64% são indicações e 12% projetos de lei.

Serviço – É possível acompanhar a atuação do Dr. Gimenez na página da Assembleia Legislativa de Mato Grosso: https://www.al.mt.gov.br/parlamento/deputados/388/perfil. O gabinete fica Av. André Maggi, no Centro Político Administrativo, Sala 219, em Cuiabá, (65) 3313-6795/98476-5701 (WhatsApp), drgimenezmt@gmail.com.