Deputado Thiago reforça cobrança para instalação do batalhão da PM na Vila Operária e aquisição de viaturas

Thiago visita secretário Alexandre para fazer cobranças

Foto: HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA

O deputado estadual Thiago Silva esteve, na última segunda-feira, na Secretaria de Estado de Segurança Pública em reunião com o secretário Alexandre Bustamente. Na ocasião, o deputado reforçou cobranças referentes a indicações feitas em 2019.

O parlamentar solicitou novamente ao secretário a instalação do batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso na Vila Operária, em Rondonópolis. Essa indicação já foi feita no início do mandato como deputado estadual. “Esse foi um compromisso de campanha do governador Mauro Mendes e o secretário Alexandre me garantiu que vê com o otimismo esta realização, pois já existe na Vila Operária uma base da Polícia Militar. Seguiremos cobrando da secretaria para consolidar este batalhão ainda em 2020”, disse Thiago Silva.

Outro pedido feito pelo deputado foi sobre a aquisição de viaturas, que serão compradas com a sobra do recurso do duodécimo da Assembleia Legislativa. “Conseguimos, em 2019, economizar no valor do duodécimo e ficou garantido R$ 500 mil para cada deputado destinar para compra de viaturas da PM”, destacou.