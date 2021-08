Deputado Thiago Silva anuncia inscrições para cursos de eletricista e salgadeiro em Rondonópolis

De 23 de agosto a 03 de setembro, a Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça (BPEEMT) realiza a Semana de Leitura Inclusiva. Com a programação, o equipamento cultural da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) busca fortalecer o acesso à leitura e à informação para pessoas com deficiência por meio de exposição, live e oficinas.

A iniciativa tem o objetivo de construir novas ações de leitura e inclusão e potencializar as já existentes em Mato Grosso. Direcionadas a bibliotecários, professores, educadores, gestores, audiodescritores, tradutores e interpretes de libras, as atividades estão também abertas aos demais interessados.

A programação terá início na segunda-feira (23.08), com a Exposição de Equipamentos e Livros Inclusivos que seguirá aberta para visitação até o dia 03 de setembro na Biblioteca Estevão de Mendonça, das 12h às 18h. Além dos livros e jogos em braille, o público poderá conhecer outros equipamentos que fazem parte do sistema de leitura e escrita utilizado por deficientes visuais, como máquina de escrever, impressora, punção e reglete, sendo esses dois últimos materiais para a marcação das combinações que formam palavras e números.

Punção e reglete – foto: Ahmad Jarrah

No quinta-feira (25.08), às 15h, ocorre a live Rede de Leitura Inclusiva, que será transmitida pelo canal do YouTube da Biblioteca Est. Estevão de Mendonça. Com o objetivo de apresentar a rede de âmbito nacional e de discutir políticas públicas para pessoas com deficiência, o evento online contará com a participação da superintendente da Casa Civil-MT, Tais Augusta de Paula, da articuladora na Rede Nacional de Leitura Inclusiva, Angelita Garcia, e de representantes da Secel.

“Vamos apresentar a rede de leitura inclusiva, um projeto mobilizado pela Fundação Dorina Nowill com a participação dos Estados, e mostrar as ações que já estão sendo realizadas nas regiões. A consolidação dessa rede em Mato Grosso será mais um esforço para ampliar o acesso do público com deficiência à leitura”, explica a gerente de Livro e Leitura da Secel, Helena Maria Costa.

A oficina online de Leitura Inclusiva encerra a programação no dia 03 de setembro, das 14h às 18h. Oferecido e certificado pela Fundação Dorina Nowill para Cegos, o curso é gratuito e busca preparar os profissionais envolvidos com leitura na disseminação do atividades que contemplem as pessoas com deficiência.

A Semana de Leitura Inclusiva da BPEEMT é inspirada na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada entre 21 e 28 de agosto, com o objetivo de conscientizar a sociedade e de promover a inclusão social.

Confira o resumo da programação:

Exposição “Equipamentos e livros inclusivos”: de 23/08 a 03/09, das 14h às 18h, na BPEEMT. Não precisa de agendamento, a visita guiada será realizada com até três pessoas por vez para garantir o distanciamento social.

Live “Rede de leitura inclusiva”: dia 25/08, às 15h, pelo canal de YouTube Biblioteca Est. Estevão de Mendonça

Oficina online de Leitura inclusiva: 03/09, das 14h às 18h, pelo canal de YouTube Fundacao Dorina Nowill para Cegos

A Biblioteca Estadual

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça está localizada na Rua Antônio Maria, 151, centro de Cuiabá. Durante a pandemia, o atendimento ao público funciona com horário reduzido, das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira.

O acesso à Biblioteca requer uso obrigatório de máscara de proteção e será limitado a cinco pessoas, de acordo com o tamanho do espaço pretendido. A orientação é que o usuário agende antecipadamente o horário pelo telefone 65 6313-9240 ou pelo email bibliotecaestadual@secel.mt.gov.br