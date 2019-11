Deputado Thiago Silva defende gestão democrática nas escolas públicas de MT

Com o objetivo de melhorar a proficiência dos estudantes, que têm dificuldades na aprendizagem da leitura e escrita, a Escola Estadual Dom Vunibaldo, localizada no distrito de Fátima de São Lourenço, município de Juscimeira (157 quilômetros de Cuiabá), realiza o projeto de intervenção pedagógica “Ondas da Leitura”. Com a ajuda dos funcionários não docentes a escola organizou uma rotina diferenciada para trabalhar com os estudantes.

Segundo a coordenadora pedagógica da escola, Maria Inês de Farias Oliveira, o projeto de intervenção “Ondas da Leitura” visa incentivar o interesse dos alunos para o hábito da leitura, partilhando e propagando informações e saberes com atividades lúdicas. “A contação de histórias e apresentações artísticas estão entre os principais recursos pedagógicos, que oportunizou aos estudantes descobrirem a capacidade de ler e escrever”, informa.

A ideia do projeto surgiu após diagnóstico realizado no início do ano, por meio do projeto de formação. Ao perceber a necessidade de desenvolver a proficiência da leitura e da escrita, a escola pensou no projeto de intervenção com algumas atividades que, além de contribuir de forma significativa com o desenvolvimento das proficiências, apoiasse o professor nas atividades com os alunos com defasagens.

“Começamos reorganizando o planejamento do apoio pedagógico atrelado ao planejamento diário do professor com atividades diversificadas e individuais, estudo, dedicação, flexibilidade de ações do cotidiano e execução de teorias e práticas de aprendizagens”, explica a coordenadora.