Deputado Thiago Silva destaca ações realizadas em 2021 em prol da população mato-grossense

Thiago na plenária da AL-MT Foto: Marcos Lopes

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) realizou importantes ações em prol da população mato-grossense durante todo o ano de 2021. O parlamentar tem focado seu mandato em propor projetos de lei e emendas para beneficiar as áreas da educação, agricultura familiar, social, saúde, segurança, defesa do consumidor e também a área da saúde mental que tanto afetou as pessoas durante a pandemia.

Com 23 leis sancionadas em menos de três anos de mandato, só em 2021 o deputado garantiu a sanção de 13 leis, sendo o ano mais produtivo do ponto de vista da produção legislativa. O parlamentar também possui mais de 1.000 indicações, 149 projetos de lei e 65 requerimentos.

“Buscamos ter um mandato participativo e de proposições que venham de encontro com o anseio da população. Para mim é motivo de orgulho ser considerado um dos deputado mais produtivos do parlamento e continuaremos propondo leis e destinando recursos que impactam de forma positiva na vida do cidadão”, disse o deputado.

Defensor da educação e da qualificação, o parlamentar garantiu a formação de mais de 600 pessoas com os cursos técnicos gratuitos do Projeto Qualifica MT em parceria com o Senai, que possui emenda de R$ 600 mil destinada ao governo. Além disso, mais de 400 pessoas se formaram em cursos profissionalizantes do seu projeto Flor do Cerrado e mais 300 pessoas aprenderam a tocar instrumentos com o Projeto Tocando em Frente.

Para ampliar o número de vagas gratuitas na Universidade para o filho do trabalhador, Thiago destinou mais de R$ 3 milhões em emendas para a Unemat abrir novos cursos e realizar reforma. Com a emenda do parlamentar foram criadas 100 vagas de Direito na Unemat Rondonópolis, 100 vagas para o inédito curso de jornalismo na Unemat Rondonópolis, 100 vagas para administração para o primeiro curso da história da Unemat em Paranatinga, além de reforma do anfiteatro da Universidade em Alto Araguaia.

O deputado, que é vice-presidente da Comissão de Educação da AL-MT, destinou mais de R$ 800 mil para a Seduc realizar o trabalho de climatização em centenas de escolas estaduais, que vão garantir mais conforto para o ensino público. Thiago também garantiu a entrega das Escolas: E.E. Militar no bairro Maria Tereza e Escola Marechal Dutra em Rondonópolis, Escola Hermelinda Figueiredo no Coophema em Cuiabá, Escola Arlete Maria em Várzea Grande, Escola Julio Muller em Barra do Bugres, Escola Estadual Bromildo Lawisch em Itanhangá, Escola Marechal Rondon em Nobres, Escola Sebastião Patrício em andamento na cidade de Primavera do Leste, entre outras obras.

No parlamento, Thiago Silva emplacou uma emenda que garantiu a todos os profissionais da educação a vacinação contra a Covid, possibilitando o retorno às aulas com segurança. Outra indicação importante foi para o Governo repassar o dinheiro para professores contratarem pacote de internet e comprarem notebook para realizar durante a pandemia o trabalho home office.

Thiago também criou em julho deste ano a Rede de Atenção às Pessoas com Esquizofrenia e demais doenças mentais, que realiza atendimento junto de voluntários a centenas de pessoas em Mato Grosso. Foram realizadas pela Rede, palestras em escolas, oficinas e atendimento psicoterapêutico de forma gratuita para pessoas que precisam de apoio. O deputado é autor da Lei 11.337/2021 que cria em Mato Grosso a Rede de Atenção e Apoio às Pessoas com Esquizofrenia e demais doenças.

Outras importantes leis sancionadas de autoria do deputado em 2.021 são: Lei 11573/2021 Cria o programa Mães de Mato Grosso, com objetivo de proteger a saúde da gestante em situação de vulnerabilidade social e do recém-nascido, Lei 11529/2021 que obriga os call center’s a realizar chamada de vídeo para atender pessoas surdas, Lei 11519/2021 que cria o Fórum de Desenvolvimento Regional, 11506/2021 Cria o programa Escola Sustentável e 11376/2021 que cria o programa Raízes de Mato Grosso.

Com objetivo de combater a pandemia e prestar atendimento humanizado a todas as regiões de Mato Grosso, o deputado entregou neste ano 1 ambulância para Bom Jesus do Araguaia, 1 ambulância para Jaciara, 1 ambulância para Querência, 1 ambulância para Nova Bandeiras uma van para a saúde de Poxoréu. Além disso, o parlamentar fez indicação junto à Secretaria Estadual de Saúde para garantir o repasse de R$ 44,2 milhões para hospitais e entidades filantrópicas, além da ampliação de leitos de UTI Covid para as cidades-polo do Estado.

Como presidente da Comissão de Direito do Consumidor da AL-MT, o deputado convocou entidades públicas e privadas para combater práticas abusivas durante a pandemia, principalmente com preços de remédios, exames e consultas. Thiago também fez indicação para o Estado criar uma linha de crédito para pessoas de baixa renda comprarem equipamentos de energia solar com o intuito de gerar alternativas para o cidadão que tem sofrido com as contas de energia convencional.

O deputado Thiago Silva tem pautado seu trabalho por meio da participação social da população através de atendimentos nos bairros e distritos por meio do Gabinete Itinerante, onde ele recebe sugestões de projetos que garantem melhorias para a comunidade.

“Vejo que o Thiago tem vestido a camisa e feito a diferença na AL-MT. Está aproveitando a oportunidade para mostrar trabalho de forma incansável e transparente, pelo povo. Agradecemos o empenho desta grata revelação política do Estado”, disse o professor Helio Braga.

Para a agricultura familiar, o deputado Thiago fez indicação e destinou emendas para a SEAF comprar a compra de tratores, ensiladeiras, veículos, pá-carregadeiras com objetivo de atender os mais de 600 assentamentos existentes em Mato Grosso.

Na área da segurança, o parlamentar lutou junto dos servidores para o chamamento dos aprovados nos concursos públicos e destinou emenda para compra de armamentos, coletes e equipamentos para a Polícia Civil, Militar e Penal.

Por fim, o deputado realizou parceria com os reeducandos da Penitenciária Estadual Mata Grande de Rondonópolis e promoveu a revitalização de templos religiosos, escolas e centros comunitários.

Para 2.022, Thiago Silva promete o mesmo empenho e garante que irá continuar atendendo com dedicação os mato-grossenses que mais precisam do apoio do poder público.