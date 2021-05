Deputado Thiago Silva e primeira-dama Virgínia Mendes entregam cestas básicas em Rondonópolis

Entrega de cestas básicas em Rondonópolis Foto: HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) participou, na quinta-feira (20), junto com a primeira-dama Virgínia Mendes e a secretária estadual de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Rosa Maria Carvalho, do ato de entrega de mais de 2 mil cestas básicas em Rondonópolis. Thiago pediu ao Estado para priorizar a cidade que é a segunda em número de pessoas contaminadas com Covid-19 em MT.

As cestas básicas foram entregues na sede da União Rondonopolitana de Associação de Moradores de Bairros (Uramb) e no Oratório Dom Bosco para beneficiar milhares de famílias. No dia 3 de maio, o município já havia sido contemplado na feira da Vila Operária com a entrega de 6.328 cartões do programa Ser Família Emergencial. Thiago Silva agradeceu o Governo por priorizar o social neste momento de crise sanitária.

“Temos a terceira maior população do estado e segunda economia e precisamos do suporte do Governo para atender milhares de famílias que carecem de apoio, principalmente diante de uma pandemia como nunca se teve. Estamos trabalhando para garantir mais entregas para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Apesar de Mato Grosso ser um estado rico, ainda há muita desigualdade social. E neste momento de pandemia a desigualdade e pobreza aumentaram em todo o Estado. Agradeço à primeira-dama Virgínia pela parceria em prol das pessoas que mais carecem do apoio do poder público”, disse Thiago Silva.

O deputado tem trabalhado para destinar emendas junto ao Governo para criar novas oportunidades de geração de renda para muitas famílias que perderam o emprego nos últimos 12 meses. Thiago é autor de emenda de R$ 800 mil para a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia criar, junto do Senai, o “Projeto Qualifica”, que já abriu mais de seis cursos profissionalizantes gratuitos para os rondonopolitanos.

A presidente da Uramb, Nilza Nunes Siqueira, disse que há uma grande expectativa das lideranças comunitárias quanto à ampliação das ações sociais realizadas em parceria com o Governo do Estado. “Estamos trabalhando juntos desde o ano passado e neste período já conseguimos distribuir quase três mil cestas básicas para as famílias da nossa cidade”, disse.

De acordo com a primeira-dama Virgínia, o Governo irá continuar tendo esse olhar diferenciado para as famílias que mais precisam e virão mais ações para atender as demandas das famílias da região sudeste de Mato Grosso. Virgínia também agradeceu a parceria do deputado Thiago. “O Deputado Thiago Silva é um grande parceiro nosso. Sempre esteve à disposição e tem nos ajudado muito nas ações sociais”, disse a primeira-dama do Estado”. Para agradecer essa parceria, no final do evento, o deputado Thiago entregou para a primeira-dama uma lembrança feita pelas alunas do projeto social “Flor do Cerrado”, criado pelo deputado há dois anos.