Deputado Thiago Silva viabiliza cobertura da quadra de esporte para escola de Rondonópolis

Lideranças buscam melhorias para a educação Foto: HENRIQUE PIMENTA / ASSESSORIA DE GABINETE

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) viabilizou junto ao governo do estado a cobertura da quadra de esporte da Escola Estadual Francisca Barros, em Rondonópolis, que será licitada neste ano. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc), durante reunião realizada no dia 8 de fevereiro, com a equipe de engenharia.

De acordo com a Secretária Adjunta, Karina França, que participou da reunião, a cobertura da quadra da Escola Francisca será licitada ainda no primeiro semestre e seguirá o padrão adotado pelo Governo para todas as escolas estaduais. Thiago Silva comemorou o investimento que servirá para a prática esportiva de alunos e realização de atividades multidisciplinares com alunos e comunidade.

“Estivemos em maio de 2021 na Escola Francisca onde junto do Diretor Paulo Henrique averiguamos a necessidade da cobertura da quadra poliesportiva e após nossa indicação, o Governo confirmou a licitação para concretizar essa obra que vai beneficiar centenas de estudantes. Estamos trabalhando para tornar nossas escolas mais atrativas para toda a comunidade escolar e o estímulo do esporte faz muito bem para a formação do cidadão”, disse o deputado Thiago Silva.

O parlamentar também está cobrando junto a Seduc um novo projeto para atender com quadras poliesportivas as Escolas Maria de Lima Cadidé e Emanuel Pinheiro que possuem espaço menor que os padrões definidos pelo FNDE para a reforma e ampliação.

O deputado visitou as unidades escolares durante a última semana em conjunto com o ex-vereador Lourisvaldo Oliveira (Fulô), equipe técnica e o Vereador Investigador Gerson Moreira (MDB), que reforçaram o pedido para construção de quadras cobertas nas unidades educacionais.