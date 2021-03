Deputado vistoria Hospital Referência e constata 95 leitos de UTI funcionando; Prefeito convida autoridades para inspeção

O Hospital Referência à Covid-19 (antigo Pronto Socorro) recebeu, na manhã desta quarta-feira (10), o deputado Paulo Araújo (PP), membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), que fiscalizou in loco a situação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs).

“Constatamos 95 leitos de UTI, sendo 80 adultos, equipados e com equipe de profissionais, com quase 100% de taxa de ocupação, e 15 leitos de UTI pediátrica, também equipados e com profissionais, com baixa taxa da ocupação. Todos os leitos estão em condições de receber pacientes”, relatou o parlamentar.

Paulo Araújo explica que os membros da Comissão de Saúde da ALMT se dividiram para fiscalizar in loco os hospitais do estado que dispõe de leitos de UTI para pacientes acometidos com covid-19. “Queremos criar um cenário positivo para aumento dos leitos, principalmente neste período de colapso”, afirma.

Para o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, o empenho dos profissionais e toda a estrutura montada tem ajudado a salvar vidas. “Fazemos investimento no que temos de mais importante, a nossa gente. Nesse momento de tamanha aflição, o que precisamos é de unidade, do esforço conjunto para proteger quem mais precisa. Estamos à disposição da Câmara dos Vereadores, do Ministério Público, da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, do Tribunal de Contas. A gestão trabalha com zelo e transparência. Estão convidados a conhecer, a inspecionar, a conversar com os nossos profissionais. Anunciamos ontem a criação de mais 59 leitos de enfermaria e de mais para UTI, ampliando nossa rede”. Ate o dia 12, conforme o prefeito, Cuiabá terá um total de 360 leitos de enfermaria e UTIs exclusivos para Covid.

O Hospital Referência à Covid-19 conta atualmente com 95 leitos de UTI, sendo 80 adultos e 15 pediátricos. Também no Hospital São Benedito, a Prefeitura de Cuiabá disponibiliza à população 60 leitos de UTI, sendo 20 anunciados pelo prefeito Emanuel Pinheiro na terça-feira (9). Até a próxima sexta-feira (12), o São Benedito também vai contar com 40 leitos de enfermaria, se tornando exclusivo para atendimento à casos de covid-19.