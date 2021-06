Deputados apontam retrocessos em novo Código de Ética da PM e BM

A Polícia Militar inaugurou a sede da 4 ª Companhia Independente de Força Tática “Guardiões do Norte” do 15 º Comando Regional, nesta última terça-feira (29.06), em Guarantã do Norte. A solenidade de inauguração foi realizada na sede da unidade e contou com a presença do comandante-geral da PM, coronel Jonildo José de Assis.

Comandada pelo 15º Comando Regional de Peixoto de Azevedo, a 4ª Companhia Independente de Força Tática já conta com uma tropa de pronto emprego, responsável pela tomada de medidas de respostas imediatas em ocorrências de alta complexidade e reforça as ações de policiamento ostensivo e preventivo da Polícia Militar em toda a região.

O comandante–geral da PM, coronel Jonildo José de Assis destaca a importância da Força Tática na segurança da região. “Essa sede da Força Tática é um ganho da segurança pública e de toda a região do nortão. Com nossos policiais preparados e motivados a população conta com policiamento reforçado todos os dias”, afirma coronel Assis.

Criada em novembro de 2020, a Força Tática “Guardiões do Nortão” é subordinada ao 15º CR, o comandante do Comando Regional, tenente–coronel James Jacio Ferreira destaca a produtividade dos policiais especializados da Força Tática.

“A tropa é dedicada, já foram 32 operações na região, ações que foram fundamentais para a redução dos índices criminais, no combate ao tráfico ilícito de entorpecentes, furtos e roubos, oferecendo a nossa população uma maior sensação de segurança. ”, destacou tenente-coronel James.

A unidade da Força Tática ‘Guardiões do Norte’ atende nove municípios mais o distrito de União do Norte; uma população de aproximadamente 150 mil habitantes. Além do comandante–geral da PM, coronel Assis e do comandante do 15º CR , tenente-coronel James Jacio Ferreira, participaram do ato solene, o comandante das unidades especializadas da PM( CESP), coronel José Nildo Silva de Oliveira, do deputado estadual Doutor João, do prefeito de Guarantã do Norte Érico Estevan e demais autoridades militares e civis.