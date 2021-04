Deputados aprovam calamidade pública para 5 municípios e compra de 200 cilindros de oxigênio

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Max Russi (PSB), participou na última quinta-feira (1) da abertura de dez novos leitos de UTI, instalados no município de Primavera do Leste. Ao todo, a cidade conta com 30 leitos de tratamento intensivo, exclusivos para atender pacientes de todo o estado. A ampliação dos leitos é uma parceria do governo do Estado com o município. Cada leito, custará R$ 2 mil ao cofre público estadual. O custeio será feito integralmente pelo Executivo, até que o Ministério da Saúde realize a habilitação das UTIs.

“Muitos mato-grossenses estão na fila, precisando de um leito de UTI. E fico feliz em saber que Primavera ampliou, através do SUS, sua capacidade de atendimento e ainda conta com uma equipe preparada e eficiente para atender quem precisa de ajuda nesse momento. É com mais leitos de UTI e vacinação que vamos vencer essa pandemia. O governo do Estado e a prefeitura estão de parabéns, é um investimento que sem sombra de dúvidas vai ajudar a população e, como presidente da Assembleia, não poderia deixar de estar presente nesta inauguração”, observou o chefe do Legislativo Estadual.

O prefeito da cidade, Léo Bortolin (MDB), agradeceu a parceria do governo do Estado e da Assembleia Legislativa e destacou o trabalho realizado pelos profissionais de saúde locais. “É um esforço conjunto nesse momento tão crítico que estamos passando. Primavera está bem, por causa da equipe que temos. Nosso muito obrigado ao Estado pela parceria, fico feliz por ter aqui conosco nesta inauguração o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, nesse momento tão difícil, para celebrar mais 10 leitos de UTI”, destacou Bortolin, ao comemorar a terceira colocação de Primavera, no ranking estadual de imunização, até o momento.

De acordo com o médico infectologista e responsável pelas unidades de tratamento à Covid de Primavera, Luciano Ribeiro, o município tornou-se referência na demanda do atendimento de pacientes de criticidade para Covid. “Assim como no mundo inteiro, Primavera está sofrendo com um volume gigante de pacientes com a forma grave da doença, que já saiu do controle na nossa região. E, por isso, Primavera se organizou. Tendo como porta de entrada a UPA, além da parceria com o Hospital São Lucas que hoje conta com 30 UTI, exclusivamente SUS.

Mais leitos – Também nesta quinta, o governo do Estado inaugurou mais 20 leitos de UTI no Hospital Metropolitano, localizado em Várzea Grande. A unidade é referência em atendimento às pessoas contaminadas pelo Coronavírus. As novas vagas se somarão aos 555 leitos de Terapia Intensiva do Sistema Único de Saúde, que já estavam em funcionamento em Mato Grosso. O número de ocupação é de 97%, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Vale lembrar, que no dia 3 de fevereiro, o Governo de Mato Grosso anunciou a ampliação de 160 leitos de Terapia Intensiva em 14 municípios do estado. A ação custará cerca de R$ 9 milhões por mês à gestão estadual e contempla hospitais estaduais e municipais. Somente em março, foram abertas 37 novas vagas de UTI, que somadas as 30 entregues nesta quinta, já se contabiliza 67 novos leitos.

Conforme a SES, as ampliações consideram as propostas encaminhadas oficialmente pelas Prefeituras ao Governo do Estado.