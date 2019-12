Deputados aprovam fim da cobrança por estimativa em contas de energia e água, mas governo não sinaliza sanção

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Os moradores da região do Vale do Rio Cuiabá contarão com mais um importante instrumento de comunicação. Inaugurada na segunda-feira (2), a Rádio TRT 104,3 FM, fruto da parceria entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e o Tribunal Regional do Trabalho – 23ª Região, possibilitou a efetivação do novo veículo com informação diária sobre a justiça do trabalho, boletins de notícias e programação musical.

O TRT de Mato Grosso é o primeiro do país a obter a concessão de uma rádio pública, com alcance do sinal de aproximadamente 100 quilômetros. Isso foi possível graças à firmação de convênio para a instalação do transmissor da Rádio TRT na torre de transmissão da ALMT.

O presidente da ALMT, deputado Eduardo Botelho (DEM), que autorizou a instalação, destacou a importância do empreendimento. “A Assembleia Legislativa tem o melhor sistema de comunicação de Mato Grosso, entre rádio e televisão, nós temos um sistema muito moderno e eficaz. E temos levado isso para outros órgãos, feito parcerias com o Tribunal de Contas, agora com o Tribunal Regional do Trabalho. E estamos preparando outra parceria com o Tribunal Regional Eleitoral. Queremos levar informação de todos esses poderes aos mato-grossenses”, disse Botelho.

Nelson Tenório, coordenador de Comunicação do TRT, ressaltou a primeira concessão do tribunal, que vai manter os moradores do entorno de Cuiabá bem informados. “Esperamos levar informação, música de qualidade à população, que precisa saber dos seus direitos e deveres. Além da programação local, vamos retransmitir também parte do conteúdo da Rádio Justiça”, explicou.

A presidente do TRT-MT, desembargadora Eliney Veloso, agradeceu a parceria que levará informação sobre o trabalho do TRT, como o combate ao trabalho infantil, decisões judiciais, incentivo à aprendizagem, combate ao acidente de trabalho, dentre outras ações.

“Graças à visão do deputado Eduardo Botelho, que possibilitou a implantação do nosso transmissor utilizando a antena da Assembleia Legislativa, fazendo com que o sinal da rádio fosse potencializado, alcançando a Baixada Cuiabana, para levar informação ao maior número de pessoas. Tudo que se referir ao mundo das relações de trabalho estará sendo divulgado aqui na nossa emissora. É um espaço para patrões e empregados”, disse.