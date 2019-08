Deputados aprovam ouvidor para a Ager e rejeitam diretor de transportes

A Uniodonto, empresa que oferece serviços odontológicos aos beneficiários do Mato Grosso Saúde, atualizou o valor de sua mensalidade a partir deste mês. Em agosto, os associados ao plano passarão a pagar R$ 13,07, um aumento de 4,65% na tarifa e que corresponde ao acúmulo dos últimos 12 meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA). O novo valor constará nas faturas com vencimento em setembro.

Desde 2014, os beneficiários do Mato Grosso Saúde podem aderir a Uniodonto. O plano odontológico oferece mais de 70 procedimentos de saúde bucal, realizados por especialistas em Cuiabá e Várzea Grande. Os interessados podem fazer a adesão na sede do Mato Grosso Saúde, na Avenida das Flores 941, bairro Jardim Cuiabá.

Outras informações, os beneficiários podem entrar em contato com o Mato Grosso Saúde pela Central de Relacionamento com o Beneficiário no número (65) 3613-7700.