Deputados cobram e Estado garante entrega das vacinas Pfizer para o interior de MT

Reunião ocorrida na AL-MT Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

Após reunião com vereadores de Rondonópolis, visita na Secretaria Municipal de Saúde com os deputados Dr. João Matos (MDB) e Wilson Santos (PSDB) e cobrança feita pelo deputado estadual Thiago Silva (MDB) no Parlamento estadual na última quarta-feira (19), a Comissão de Intergestores Bipartite de Mato Grosso, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, publicou no Diário Oficial do Estado a Resolução 49 de 21 de maio que dispõe da expansão da entrega das vacinas Pfizer no estado. De acordo com a resolução, receberão vacinas as cidades de Rondonópolis, Primavera do Leste, Diamantino, Campo Verde, Várzea Grande, Cáceres, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso e Sinop.

As diretrizes da resolução 49 obrigam que as cidades que irão receber estejam a 2h30 de Cuiabá, seja por transporte aéreo ou rodoviário (veículo refrigerado), a fim de ampliar a segurança da preservação da temperatura indicada (-15º a -25º). Além disso, as unidades de saúde deverão apresentar mecanismos de agendamento para a vacinação.

De acordo com o deputado Thiago essa é uma importante conquista para as cidades do interior. “Muito importante essa notícia para que as cidades do interior preparadas para receber e armazenar as vacinas Pfizer do Plano Nacional de Imunização. Vamos continuar trabalhando para ampliar a distribuição da vacina com objetivo de vacinar toda a população o mais rápido possível”, disse o deputado Thiago.

Na última segunda-feira (17) o deputado Thiago Silva esteve junto da Comissão de Saúde da AL-MT, vereadores Reginaldo Santos (Solidariedade), Marildes Ferreira (PSB), Jonas Rodrigues (Solidariedade), João Batista da Coder (Solidariedade) e servidores da Prefeitura de Rondonópolis verificando “in loco” a capacidade de armazenagem das vacinas Pfizer. A Assembleia está trabalhando para implantar o Corujão da Saúde em Rondonópolis, para ampliar o atendimento e vacinar no período noturno as pessoas que trabalham durante o dia.