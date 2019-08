Deputados debatem Rodovia Leste Oeste nesta sexta, em Brianorte

Foto: JARDEL DA SILVA

A vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputada estadual Janaina Riva (MDB), participa nesta sexta-feira (30) de audiência pública no distrito de Brianorte, município de Nova Maringá, do segundo encontro que vai discutir a importância estratégica da conclusão da BR-242 para a integração e desenvolvimento regional. O evento é uma iniciativa dos deputados Dilmar Dal Bosco e Xuxu Dal Molin, em conjunto com os deputados Janaina Riva, Silvio Fávero, Romoaldo Junior e a bancada federal de Mato Grosso e Rondônia, além da Associação de Moradores de Brianorte e comissão Pró 242.

Toda expectativa é pelo fato de a BR 242, ou Rota Leste Oeste, caso saia do papel, deve atravessar o Brasil desde a Bahia até Rondônia, tornando-se um importante eixo estruturante do País.

O maior entrave para a continuidade da obra – paralisada há seis anos – é uma exigência de alteração no projeto por parte do Ibama, por conta da reserva do Xingu. O projeto inicial da rodovia passa dentro da chamada Zona de Influência da Reserva – cerca de 40 km de distância do Parque do Xingu – e o órgão pede que o traçado mude a rota e passe para 50 km.