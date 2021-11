Deputados debatem sobre a incorporação da Instituição de Identificação na PJC

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O processo seletivo para o cargo de perito oficial – médico legista- promovido pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), na última sexta-feira (19), atenderá as coordenadorias regionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Tangará da Serra, Sinop, Confresa, Água Boa e Cáceres. Essa iniciativa atende as reivindicações feitas pelo deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), por meio da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa, com as indicações de n.° 4.077/2020, n.° 5.123/2020, n.° 5.601/2020, n.° 5.611/2020, n.° 5.900/2020.

O parlamentar também apresentou os requerimentos de n.° 291/2021, n.° 248/2021 e n.° 274/2020 ao governo de Mato Grosso para obter esclarecimentos sobre o déficit de peritos oficiais – médicos legistas e o quantitativo de cargos vagos existentes na estrutura da Politec, como, também, o atual cenário de servidores no âmbito da instituição.

“Temos que cobrar muito, o Poder Executivo estadual, para que possamos ter resultados positivos para a população. Essa informação do processo seletivo simplificado, em caráter de urgência, com cinco vagas para médicos legistas, é ainda pouco. Mas, vamos continuar acompanhando, pois há outros polos regionais da Risp [Região Integrada da Segurança Pública] de Mato Grosso com carência desses profissionais, como é o caso de Alta Floresta. É uma reivindicação antiga que cobro há mais de dois anos. Vamos firmes para resolver o déficit de pessoal na Politec”, comentou Claudinei.

Comissão – Em 2020, o parlamentar assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública, em que visitou 13 polos regionais da Risp e identificou as principais necessidades das instituições de segurança pública. Dentre elas, a falta de médicos legistas nas coordenadorias regionais da Politec que serão contempladas com novos servidores, após o fechamento do processo seletivo em tramitação.