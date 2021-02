Deputados discutem ampliação de leitos de UTI Covid-19 para Rondonópolis

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

Os deputados estaduais Delegado Claudinei (PSL) e Sebastião Rezende (PSC) se reuniram na segunda-feira (25), com o secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES), Gilberto Figueiredo, para debater a situação da saúde com a pandemia da Covid-19 em Rondonópolis (MT). Também, marcaram presença os vereadores Roni Magnani, Dr. Jonas Rodrigues e Reginaldo Santos, ambos do SD, e Aparecido Pereira da Silva (PSC).

O presidente da Câmara Municipal, Magnani, explicou que Rondonópolis vive um momento difícil com o aumento de casos da Covid-19 e que precisava ter um panorama da situação vivenciada nas regiões sul e sudeste do estado de Mato Grosso, como, também, a implantação de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19.

De acordo com o secretário Gilberto, Rondonópolis é um município de gestão plena e que o governo estadual não contrata os serviços e, sim, a prefeitura municipal. “Conseguimos contratar 20 leitos de UTI na Santa Casa, pretendemos ampliar, isso passa por pactuação com a prefeitura. No Hospital Regional não há espaço para ampliação. A prefeitura deve acelerar junto ao hospital, existe uma portaria, só o município para oficializar e nós aprovamos e publicamos”, explica.

Figueiredo lembrou que a gestão municipal chegou a receber três meses antecipados de recursos para montar as UTIs Covid-19, mas que, depois, o prefeito não prosseguiu com o processo de colocar na Central de Regulação Interna. “Não existe UTI pactuada exclusiva só para Rondonópolis. O perfil da taxa de ocupação tem que ser avaliado nas regiões sul e sudeste. Qualquer município da região, que o gestor municipal tem capacidade técnica para atender os requisitos, nós temos interesse de abrir novos leitos e o governo do Estado vai pagar para eles”, frisa o secretário.

Ocupação – A taxa de ocupação em unidades de saúde, como a Santa Casa e Regional de Rondonópolis – estão em 85% e 100%, respectivamente. Já em Campo Verde e Primavera do Leste, as taxas de ocupação são de 85% e 70%. “É muito difícil abrir um leito de UTI. É demorado. A portaria está vigente, só o Ministério da Saúde habilitar a vaga. Se não habilitou, o governo do Estado arca com as despesas”, explica o secretário que informou que, atualmente, há um custo de R$ 23 milhões por mês para UTI Covid-19 pelo Estado e que o valor do leito é de R$ 2 mil reais por diária – independente se tiver paciente ou não. As regiões sul e sudeste de Mato Grosso contam com 49 leitos de UTI Covid-19 que foram contratados junto ao governo estadual, sendo distribuídos 20 leitos para Santa Casa de Rondonópolis, 10 leitos no Hospital Regional de Rondonópolis, 10 leitos de Campo Verde e nove em Primavera do Leste.

“Estamos preocupados com a situação que enfrentamos em Rondonópolis. Estamos perto de um caos na saúde, com quase 100% de ocupação dos leitos. Precisamos buscar alternativas urgentes, eu, o deputado Sebastião e os vereadores representando a Câmara Municipal, estamos unindo forças para chegarmos a uma solução concreta, para que a população não fique desamparada”, informa Delegado Claudinei.

O secretário de Estado de Saúde anunciou que na próxima quarta-feira (3), a secretária-adjunta Executiva da SES, Danielle Carmona, estará em Rondonópolis para uma reunião.

O secretário destacou ainda que, no prazo de 38 horas, foram distribuídas a primeira remessa da vacina para os 141 municípios mato-grossenses. “Um recorde absoluto de logística do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) fazendo o transporte aéreo. Recebemos mais 24 mil doses. Nossa equipe prepara o fracionamento para ser encaminhado aos municípios. Chegou a vacina, é para chegar o mais rápido possível até as pessoas que tem que ser beneficiadas”, disse.