Deputados realizam sessão nesta terça (6) para votação de projetos

O Instituto de Terras Agrarias de Mato Grosso (Intermat) abriu, no último sábado (03.07), as inscrições do processo seletivo para contratação temporária de 79 profissionais de nível médio e superior. Os candidatos interessados podem realizar a inscrição clicando aqui. O edital foi publicado no dia 28 de junho no Diário Oficial do Estado.

Estão sendo ofertadas 56 vagas para os candidatos de nível superior, função de Analista Fundiário com as seguintes formações: (10) Advogado, (10) Assistente Social, (4) Tecnologia da Informação, (2) Arquiteto e Urbanismo, (9) Engenharia de Agrimensura, Engenharia Cartográfica, Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, (8) Tecnologia em Geoprocessamento, Tecnologia em Agrimensura e (13) Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração salarial de até R$ 8.019,80.

Além disso, para o nível médio, estão sendo ofertadas 23 vagas para função de Agente Fundiário Agrário com formações: Técnico de Agrimensura, Técnico em Geomensura, Técnico em Geodésia e Cartografia e Técnico em Geoprocessamento. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 4.964,65.

O valor da taxa de inscrição para os cargos de nível superior é R$ 42,00 (quarenta e dois reis) e para o nível médio o valor é R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

O processo seletivo está sendo realizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). Todas as informações estão disponíveis no edital, que pode ser acessado CLICANDO AQUI ou pelo site www.selecon.org.br. As inscrições seguem até a quarta-feira (28.07), conforme consta no edital.

Dúvidas ou informações sobre o processo seletivo podem ser obtivas pelo Instituto Selecon através dos seguintes contatos: 0800 799 9905 – (65) 3653-0131 ou (65) 3642-7184 – PABX: (21) 2323 3180, somente em dias úteis, das 9h às 17h.