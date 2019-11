Deputados votam vetos e aprovam PLC sobre benefícios fiscais

A reunião aconteceu na sala de reuniões do governador Mauro Mendes (DEM), no Palácio Paiaguás, e foi articulada pelo deputado Delegado Claudinei.

Foto: SANDRA LUCIA RODRIGUES COSTA

Os deputados estaduais da bancada da segurança pública na Assembleia Legislativa, Delegado Claudinei (PSL), João Batista (Pros) e Elizeu Nascimento (DC) se reuniram na manhã dessa quarta-feira (27) com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. A reunião aconteceu na sala de reuniões do governador Mauro Mendes (DEM), no Palácio Paiaguás, e foi articulada pelo deputado Delegado Claudinei.

A pauta principal foi à discussão sobre a proposta de Reforma da Previdência Estadual, no que diz respeito às forças de segurança do Estado. Além da possibilidade de pagamento do Reajuste Geral Anual (RGA) para o ano que vem e o pagamento do 13º salário ainda em dezembro deste ano aos todos os servidores do Executivo estadual.

“Nós conversamos com o secretário sobre a proposta da reforma previdenciária estadual, em que o Governo quer fazer adesão à PEC federal 6/2019, que modifica o sistema de previdência social no país. Porém, na esfera federal as categorias da área de Segurança que foram contempladas com aposentadoria especial foram apenas os policiais militares e as forças armadas. E nós lutamos para que o governador Mauro Mendes estenda essas mesmas condições às demais forças policiais, como da Polícia Judiciária Civil (PJC), agentes penitenciários, do socioeducativos, entre outros”, afirmou Delegado Claudinei.

Atualmente, as categorias profissionais das forças de segurança em Mato Grosso possuem aposentadoria especial e a preocupação dos sindicatos é como o Estado vai tratar essa questão com a nova Reforma da Previdência. Na semana passada, presidentes de sindicatos chegaram a se reunir com os deputados Claudinei e Elizeu, mostrando a preocupação com relação ao tema.

Para o deputado Delegado Claudinei, as categorias das forças de segurança são diferenciadas e merecem tratamento à altura da natureza da profissão. “Estive como delegado de polícia e sei como a rotina do profissional de segurança pública é estressante. Perdemos muitas noites de sono, sofremos pressão todos os dias, ficamos ausentes da nossa família, é muito estresse. O tempo que trabalhamos, estamos na mira de facções criminosas. Então, é uma categoria diferenciada”, ressalta o Delegado Claudinei.

RGA E 13º SALÁRIO – O deputado estadual Delegado Claudinei afirmou que o secretário Mauro Carvalho falou aos representantes dos sindicatos presentes sobre RGA e 13º salário. “Durante a reunião, o secretário acenou a possibilidade de o governador pagar ainda em dezembro o 13º salário de todos os servidores e que tem envidados esforços no sentido de garantir ano que vem o pagamento do RGA aos servidores”, adiantou Claudinei.

Participaram da reunião os presidentes do Sindicato dos Delegados de Polícia (Sinpol-MT), Maria Alice Amorim; presidente da Associação dos Delegados de Polícia (Amdepol), José Lindomar Costa; presidente Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais (Sindpeco), Antônio Machado; presidente e diretor do Sindicato dos Escrivães da PJC (Sindepojuc), Davi Padilha; membro do Sindepojuc, Osiel Araújo; presidente da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo (Sindpssmt), Paulo César Souza; presidente do Sindicato dos Investigadores de Polícia (Sinpol-MT), Edleusa Mesquita; vice-presidente do Sinpol-MT, Glaúcio Abreu; Sindicato dos Servidores Penintenciários de Mato Grosso (Sidspen-MT), Jacira Costa; e vice-presidente do Sindspen-MT, Gilciney Mendes.