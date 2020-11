Desafios para 2021 são apresentados aos prefeitos eleitos da região Centro-Oeste

Nesta quarta-feira (25) será realizado o 1º Encontro de Prefeitos Eleitos, promovido pela Confederação Nacional de Municípios-CNM, em parceria com as entidades municipalistas estaduais, como a AMM. O evento ocorrerá por meio de plataforma on-line e é destinado aos prefeitos eleitos e reeleitos para o mandato 2021 a 2024. A reunião dos gestores da região Centro-Oeste será das 10h às 12h (horário de Brasília).

Da AMM – O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, Neurilan Fraga, está mobilizando os gestores para participarem do encontro. “Passada às eleições do último dia 15, as atenções agora precisam estar voltadas ao planejamento do mandato. O evento é uma oportunidade de dialogar sobre como será a atuação do movimento municipalista nacional nos próximos anos e os desafios que necessitam do engajamento de todos”, disse.

Para Fraga, a alta renovação resultante das eleições municipais torna essa discussão ainda mais urgente. “Os novos gestores encontrarão muitos desafios já no início do mandato. Ainda estamos em meio a uma crise sanitária, que continuará exigindo cuidados com a população e investimentos para a retomada das atividades”, lembrou o municipalista.

De acordo com um levantamento realizado pela AMM, em 2021 serão 76 estreantes no cargo de prefeito em Mato Grosso. 54 prefeitos reeleitos e 10 ex-prefeitos serão assumirão os executivos municipais em janeiro de 2021.

Videoconferência – As conversas com os gestores serão divididas por grupos de Estados da mesma região e terão duração de duas horas. Na ocasião, o presidente da CNM, Glademir Aroldi, vai mostrar a força do movimento municipalista e as transformações que podem ser alcançadas com a união de todos, seja em Brasília ou em seus municípios.

Os gestores poderão interagir enviando perguntas que serão respondidas pelo presidente da CNM e por sua equipe técnica. Após as reuniões, serão encaminhados materiais para apoiar a transição e os primeiros dias de mandato, bem como informações sobre como ter acesso a todos os benefícios exclusivos destinados aos municípios contribuintes com o movimento municipalista.

Foto: Divulgação

Presidente da CNM _ Glademiir Aroldi

Presidente da AMM _ Neurilan Fraga