Desenvolve MT fecha 2020 com recorde de concessão de crédito

A Agência de Fomento de Mato Grosso – Desenvolve MT vai fechar 2020 como o melhor ano da empresa em seus dezesseis anos de funcionamento. De janeiro à novembro, a agência concedeu R$ 12.482.100,00 em crédito para empresas e empreendedores instalados em 131 dos 141 municípios mato-grossenses.

O principal destaque deste ano foram as linhas de crédito emergenciais, lançada em abril pelo Governo do Estado, com empréstimos de R$ 20 mil até R$ 50 mil para microempreendedores e pequenas empresas, e até R$ 100 mil reais para o trade de turismo, voltadas as empresas para equilibrarem o fluxo de caixa, pagar salários, fornecedores e enfrentarem o impacto do coronavirus na economia.

“O ótimo resultado alcançado em 2020, deve-se ao esforço desprendido pela equipe de colaboradores, que mesmo diante das dificuldades ocasionadas pela pandemia, as solicitações dos nossos clientes tiveram continuidade”, destaca o presidente da Desenvolve MT, Jair Marques.

O presidente disse ainda que o apoio do Parlamento Estadual, cedendo recursos humanos e equipamentos, foi de suma importância para atingir os objetivos desejados por todos.

Municípios

Com R$ 1.220.000,00 em crédito concedidos, Rondonópolis foi um dos maiores beneficiários do crédito fornecido no interior, de janeiro a novembro deste ano.

Entre os 15 municípios que mais obtiveram crédito com a Desenvolve MT, destaque para Cuiabá, com R$ 5.058.100,00, Várzea Grande com R$ 922,000.00, e Barra do Garças R$ 585,000,00.

A relação abaixo reúne os municípios com maior número de propostas e valor de crédito liberado.

Com crédito, empreendedor amplia o seu negócio

Um dos microempreendedores beneficiados com o crédito da Desenvolve – MT nesse período é Guiliano de Freitas, 46, que possui um restaurante especializado em carnes em Nova Mutum há dois anos e meio. Aproveitando a oportunidade, não deixou que a pandemia adiasse o desejo de ampliar o seu negócio e realizar um sonho.

“Antes da pandemia eu atendia os meus clientes em um espaço menor, com menos conforto. Eu sabia que esse período iria passar, a cidade está crescendo e fomos impulsionados a crescer também e melhorar o nosso negócio”, conta o empresário.

Ele ficou sabendo das linhas de crédito da Desenvolve MT na prefeitura da sua cidade. Disse também, que o crédito do Fungetur o ajudou a terminar de construir o novo restaurante com três ambientes, todos climatizados, e pretende dobrar o faturamento com a inauguração no mês de dezembro este ano.

Ana Paula e Guiliano Freitas, na nova sede da Confraria da Carne

A Confraria da Carne oferece carnes de boi Nelore, Angus e Wagyu, conhecido como boi japonês. Com o novo ambiente, o empresário pretende ampliar a sua capacidade de atendimento e servir almoço e jantar aos clientes. A novidade do novo empreendimento é a Parrilha Show – preparo da carne no meio do salão.

“Estamos muito contentes com o apoio da Desenvolve MT, os juros mais baratos que o mercado tradicional faz toda a diferença. Já estou de olho em outro financiamento, precisamos agora do capital de giro”, conta Giuliano ansioso com a inauguração do seu novo empreendimento.

Microempreendedor ganha fôlego, e se prepara para as vendas de final de ano

Quem também se beneficiou com o crédito durante a pandemia é a microempresária Catieli Kunzler, da Fábrica de Tapetes Doce Pimenta, localizada no município de Ipiranga do Norte.

Há quatro anos a empresária saiu da informalidade, abriu uma microempresa e hoje emprega quatro pessoas na pequena fábrica, produzindo tapetes de todos os tamanhos, para vender na cidade, tanto no atacado como no varejo.

Catieli solicitou a linha de crédito Capital de Giro Emergencial para aumentar a produção de tapetes para as vendas de final de ano. “Tivemos queda no faturamento durante a pandemia, vou usar o crédito para comprar matéria prima que vem de outros estados, queremos produzir em larga escala e garantir um bom final de ano em vendas”, conta a empresária.

Renegociação de Contratos

Além dos créditos concedidos ao longo do ano, desde 3 de abril a Desenvolve MT vem atuando fortemente na renegociação dos contratos para suspender os pagamentos de parcelas de crédito, alongamento de prazos dos contratados feitos por empresários de Mato Grosso. Até o novembro de 2020, 152 contratos foram renegociados totalizando R$11.985.584,98.

Os contratos da linha de crédito Fundeic (Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial) foram 100% renegociados e prorrogados o pagamento em até 10 parcelas, o cliente voltará a pagar o financiamento em janeiro de 2021.

Novos Recursos e Investimentos

Dentro do maior programa de investimento da história de Mato Grosso – Mais Mato Grosso, estão previstos investimento da Desenvolve- MT, cerca de R$50 milhões para os próximos dois anos (2021/2022).

Como programas Pensando Grande para os Pequenos, que leva informação aos empreendedores do interior e incentiva os seus negócios.

Também dentro do planejamento, a criação do Banco da Mulher, para fomentar o empreendedorismo feminino. Criação do programa voltado para a agricultura familiar para fomentar as cadeias produtivas com aquisição de equipamentos e máquinas.

E por último, apoio e fomento ao turismo de Mato Grosso, estão previstos investimentos de R$50 milhões para os próximos dois anos (2021/2022), dentro do programa Mais Mato Grosso, apoio e fomento as orlas turísticas que serão construídas nos municípios de Barão de Melgaço, Cáceres, Santo Antônio de Leverger e outros três locais a serem definidos.