Desenvolve MT participa do Congresso Regional etapa Mato Grosso sobre Compliance

A quinta parcela do auxílio do Governo de Mato Grosso para as famílias beneficiadas com o Ser Família Emergencial está disponível a partir desta quarta-feira (08.09). O valor de R$ 150 será creditado nos cartões do programa e deverá ser utilizado exclusivamente para a compra de alimentos, sendo proibida a aquisição de bebidas alcóolicas, produtos à base de tabaco, cosméticos e combustíveis.

Ao todo, foram beneficiadas 100 mil famílias de baixa renda e extrema vulnerabilidade financeira, também atingidas pela pandemia da Covid-19, nos 141 municípios de Mato Grosso.

O programa é atende a um pedido da primeira-dama, Virginia Mendes, ao governador Mauro Mendes.

As pessoas contempladas estão inclusas no Cadastro Único das Políticas Sociais do Ministério da Cidadania (CadÚnico) e recebem até R$ 70 per capita por mês. O Governo de Mato Grosso prorrogou o auxílio Ser Família Emergencial até dezembro de 2022. As famílias atendidas receberão R$ 200 bimestralmente.

O recurso disponível no cartão pode ser utilizado em mais de 700 estabelecimentos cadastrados. A lista dos supermercados está disponível no site da Setasc.