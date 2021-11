Detran-MT atende mais de 1 milhão de pessoas com agendamento em todo o Estado

Há um ano e meio, desde que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) iniciou o atendimento ao público mediante agendamento prévio, 1.151.176 de pessoas já foram atendidas em uma das unidades da Autarquia em todo o Estado.

O atendimento por agendamento foi uma das medidas adotadas pelo órgão no início da pandemia da Covid-19 no Estado, para evitar a propagação do vírus sem suspender a prestação do serviço presencial à população. O sistema de agendamento foi criado e desenvolvido pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Detran-MT, de acordo com as necessidades do cidadão e de cada unidade da Autarquia.

“O atendimento por agendamento vem dando certo. Com o atendimento agendado, evitamos a aglomeração de pessoas nas unidades, preservando a saúde dos cidadãos e dos nossos servidores na prevenção à Covid-19”, destacou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

Por isso, o Detran ressalta que o solicitante sempre agende o serviço presencial no site do Detran e compareça à unidade escolhida somente no horário agendado, para evitar filas, aglomeração e exposição desnecessária ao ambiente como sol ou chuva.

Como agendar o atendimento

Para agendar o atendimento, o cidadão deve entrar no site do Detran (www.detran.mt.gov.br) e clicar na mensagem de tela em cor azul para Agendamento. Na sequência, abrirá a página do agendamento com as abas “Libras”, “Agendar”, “Consultar” e “Excluir”.

Ao clicar na aba “Agendar”, o cidadão deverá preencher os dados pessoais, nome, telefone, e-mail e CPF, escolher a unidade que deseja ser atendido, data, horário e o serviço que deseja realizar.

Preenchidos os campos, será gerado um comprovante de agendamento ao cidadão, de caráter informativo e orientativo, não sendo obrigatório a apresentação no dia do atendimento.

Serviços online

O Detran também conta com diversos serviços de forma online que estão disponíveis 24 horas no site da autarquia (www.detran.mt.gov.br) e no aplicativo MT Cidadão, tais como: Emissão do Licenciamento do veículo, renovação da CNH, segunda via da CNH, solicitação de troca de CNH provisória para definitiva, Permissão Internacional para Dirigir (PID), abertura do processo de transferência de propriedade, primeiro emplacamento, mudança de município, segunda via do CRV, troca para placa Mercosul, inclusão de financiamento, baixa de financiamento, abertura de requerimento para atividade remunerada (EAR), requerimento para condutor PCD, emissão de certidão do condutor e muitos outros serviços.

(Com supervisão de Gilia Amaral)