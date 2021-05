Detran-MT celebra Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) realizou apreensão de 70 quilos de entorpecentes, prendeu duas pessoas e recuperou veículos roubados na região de fronteira de Mato Grosso com a Bolívia. As ocorrências foram registradas nesta terça-feira (04.05), nos municípios de Porto Esperidião (358 km de Cuiabá) e Vila Bela da Santíssima Trindade (562 km de Cuiabá).

Por volta das 4h, os operadores de fronteira abordaram o condutor de um veículo Fiat/Palio Fire Economy, de cor prata, que transitava em uma estrada vicinal que dá acesso à BR-174, em Porto Esperidião. Durante a busca veicular, os policiais encontraram dois invólucros de substância análoga a pasta base cocaína.

Ao realizar demais buscas no entorno também foram encontrados mais dois invólucros com entorpecentes, além de duas mochilas com pertences pessoais, um carregador de fuzil AK47, calibre 7.62mm e dois aparelhos celulares. Durante a ocorrência, um suspeito que conduzia um veículo Toyota/Corola Xei, de cor cinza, se aproximou repentinamente do local e no momento que viu a viatura tentou fugir, mas foi detido.

Durante a checagem dos dois suspeitos, via base Gefron, descobriu-se que ambos tinham diversas passagens por receptação, ameaça, injúria, lesão corporal e tráfico ilícito de drogas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia Especial de Fronteira (Defron) de Cáceres.

Ao todo, foram apreendidos 46 tabletes de substâncias análogas à pasta base de cocaína, nove tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, nove invólucros de substância análoga à maconha, três invólucros de substância análoga a ácido bórico, 10 invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína e um pacote de folha de coca, totalizando aproximadamente os 70 quilos de entorpecentes.

Veículos recuperados

Também nesta terça-feira, por volta das 11h, os policiais tentaram realizar uma abordagem a três veículos que trafegavam na MT-199, em Vila Bela da Santíssima Trindade sentido Bolívia, sendo uma motocicleta Honda Broz de cor preta, um Fiat/Toro de cor branca e um VW/Virtus de cor prata. Os três condutores abandonaram os veículos e fugiram.

Após checagem via base Gefron, os policiais constataram que o veículo Fiat/Toro é produto de furto ocorrido na cidade de Matão (SP) e o VW/Virtus é de propriedade de uma locadora, que estava com contrato de locação vencido. Somente a motocicleta não possuía nenhuma irregularidade. Os veículos foram conduzidos para a delegacia do município.

Já por volta das 17h30, uma equipe da Força Tática do 6° Comando Regional realizou abordagem a um veículo Renault/Kwid zen de cor vermelha, que transitava na BR-174, em Porto Esperidião. Foi solicitado apoio à equipe do Gefron. Ao ser indagado, o condutor informou que o veículo havia sido adulterado e que seria levado para Pontes e Lacerda. Na checagem via base Gefron, foi constatado que o veículo foi roubado em Cuiabá.

Diante dos fatos, o suspeito e o veículo foram encaminhados à delegacia de Porto Esperidião, para providências que o caso requer.

Já a última ocorrência, registrada às 17h, em Vila Bela da Santíssima Trindade, trata-se da recuperação de um veículo Toyota Corolla, de cor prata, placa de João Pessoa (PB), que foi encontrado abandonado e capotado às margens da MT-199. Durante checagem, os policiais constataram tratar-se de produto de roubo na cidade de Várzea Grande. O veículo foi guinchado e levado à delegacia do município.