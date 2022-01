Detran-MT inaugura posto de atendimento na Vila Operária em Rondonópolis

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) inaugurou, nesta segunda-feira (17.01), um Posto de Atendimento na Vila Operária, em Rondonópolis. A unidade vai disponibilizar todos os serviços de Habilitação e Veículos, incluindo a vistoria veicular.

A implantação do posto era uma demanda aguardada pela população da Vila Operária, uma das maiores regiões de Rondonópolis, que abrange cerca de 100 bairros e concentra pelo menos 50% da frota total do município. Atualmente Rondonópolis conta com aproximadamente 200 mil veículos.

O presidente da Comunidade da Vila Operária, Camargo Pires, comemorou a inauguração da nova unidade. “A implantação da unidade é um pedido antigo de toda população aqui da região. Temos aqui pelo menos 100 mil habitantes e mais de 70 mil veículos somente aqui na região. As pessoas precisavam deslocar-se a uma distância de quase oito quilômetros para ter acesso aos serviços do Detran, através da 2ª Ciretran. E agora, com a implantação do novo posto, os moradores da região terão acesso mais rápido aos serviços do órgão”, falou.

Presente na inauguração, o Secretário Municipal de Transporte e Trânsito de Rondonópolis, Lindomar Alves da Silva, enfatizou a importância da nova unidade. “É o Detran mais próximo do cidadão, descentralizando seus serviços, fazendo com que o cidadão tenha próximo a sua casa o atedimento do órgão, não precisando mais percorrer quilômetros para resolver sua habilitação ou fazer uma vistoria em seu veículo. Agora ele terá esse acesso aos serviços dentro da região em que ele mora, reduzindo gastos com deslocamento. Agradecemos ao Governo do Estado e ao Detran por trazer essa grande conquista para essa região, que tem um fragmento importante da frota do nosso município”, ressaltou Lindomar.

O chefe do Posto de Atendimento do Detran e da 2ª Ciretran, Carlos Antônio Nazário, destacou os esforços empenhados pelo Detran para a implantação da nova unidade em Rondonópolis. “Agora o morador da região da Vila Operária não precisa mais cruzar a cidade, de uma ponta a outra, para obter atendimento do Detran. A instalação dessa unidade vai desafogar o atendimento da 2ª Ciretran, descentralizando os serviços, proporcionando mais comodidade ao cidadão”.

O deputado estadual Thiago Silva, também comemorou a nova unidade. “Há muitos anos vínhamos trabalhando para a implantação de uma unidade do Detran aqui na região, que concentra grande volume da frota de Rondonópolis. Foi um longo trabalho junto ao Governo do Estado, Detran, Casa Civil, para que pudessemos abrir essa unidade da Autarquia aqui, que era um grande anseio da população da Vila Operária. Nossa função como agente público é melhorar a vida do cidadão. Quero agradecer a toda equipe do Detran que se empenhou para a realização desse sonho, mostrando que realmente está preocupada em melhorar e ampliar o atendimento do Detran no Estado de Mato Grosso”, enfatizou o deputado.

“O Governo de Mato Grosso junto com o Detran está ampliando ao máximo os postos de atendimento da Autarquia em todo Estado, para facilitar o atendimento ao cidadão. A Vila Operária é uma região populosa que precisava de um atendimento mais próximo do Detran. Agora a população local contará com uma unidade completa, com todos os serviços prestados pelo órgão”, destacou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

Atendimento

O horário de atendimento na unidade será das 8h às 16h mediante agendamento prévio, que deve ser pelo site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br).

Além do Posto de Atendimento na Vila Operária, Rondonópolis também conta com outras unidades do Detran como a 2ª Ciretran, o Posto de Atendimento de Vistoria Pesada e posto de atendimento no Ganha Tempo.