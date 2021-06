Detran-MT intensifica aplicação de prova teórica para colocar demanda em dia

Na intenção de colocar a demanda represada em dia, o Departamento Estadual de Trânsito está intensificando a aplicação das provas teóricas de direção em Mato Grosso.

Somente esta semana foram aplicados 2.148 exames teóricos em todo Estado, sendo 696 provas aplicadas em Cuiabá. Nos municípios do interior as provas estão sendo aplicadas conforme a capacidade de cada unidade do Detran.

Os exames teóricos estão sendo realizados nos períodos da manhã, tarde, noite e até aos sábados, no período matutino, para que todos os candidatos que estavam aguardando a realização das provas sejam atendidos.

“A previsão é de que em até 40 dias a prova teórica seja aplicada com todos os alunos que estavam aguardando para realizar o exame”, destacou o diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade.

A aplicação das provas teóricas e práticas de direção ficaram suspensas por quase dois meses este ano, período em que todas as unidades do Detran ficaram com atendimento presencial suspenso em razão do avanço da pandemia do Covid-19 em todo Estado.

Para a aplicação das provas, o Detran-MT vem tomando todas as medidas na prevenção a proliferação da Covid-19, seguindo as determinações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, como uso obrigatório de máscaras, álcool 70% para higienização e distanciamento entre os candidatos.

Para agendar a prova teórica e prática o candidato deve procurar a sua autoescola para que faça o agendamento das suas provas junto ao Detran-MT.

Modernização

Há mais de um ano, o Detran-MT vem investindo na modernização e informatização de todas as etapas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), especialmente nas aulas teóricas e práticas de direção veicular.

A intenção é coibir fraudes no processo de formação de condutores em Mato Grosso, prática que ocorreu por muitos anos de forma recorrente.

Um dos avanços foi na prova teórica, que já está 100% digital em todo Estado, otimizando tempo e recurso público com a impressão de provas manuais e garantindo maior segurança e transparência no processo.