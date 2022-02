Devido à manutenção preventiva no gerador de energia, UPA Morada do Ouro suspende internações

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, autorizou eventos esportivos e artísticos realizados em ginásios e estádios respeitando a limitação de 80% da capacidade de público. A medida contemplará a realização do jogo entre o Atlético (MG) e Flamengo, pela SuperCopa do Brasil, que será realizado no dia 20, na Arena Pantanal.

A ampliação da capacidade permitida será editada por meio de decreto que será publicado na edição de terça-feira (15), da Gazeta Municipal. A normativa irá promover adequações ao decreto 8.946/2022, que determinava o funcionamento de ginásios e estádios a 30% da capacidade de público.

A decisão de ampliar a limitação foi adotada após reunião com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus realizada na manhã de hoje (14).

Ainda fica estipulado que para acessar e permanecer nos eventos citados será necessário apresentar cartão comprovante de imunização contra a covid-19 com a segunda dose ou dose única. Além disso, deverão ser observadas rigorosamente as medidas de biossegurança, já anteriormente determinadas no âmbito municipal, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis.