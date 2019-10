Dez mil alunos da rede pública municipal de Cuiabá terão seis dias de atividades recreativas em comemoração ao Dia das Crianças

Conhecer de perto as dificuldades enfrentadas pelas comunidades, ouvir as principais demandas e, a partir de um trabalho em conjunto, buscar soluções para cada uma delas. São esses os fatores que levaram o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, a cumprir mais uma agenda comunitária na noite desta terça-feira (15).

O chefe do executivo municipal esteve no bairro Primeiro de Março, onde pôde debater ações de melhorias com lideranças comunitárias da região Norte e falar sobre o andamento das obras de pavimentação no bairro.

As lideranças na oportunidade puderam fazer também algumas reinvindicações de outros serviços e melhorias para o bairro, como a construção das calçadas na avenida de acesso ao CPA IV, também melhores condições para os ônibus que atende o bairro, a reforma da unidade do Programa Saúde da Família (PSF), entrou outros apontamentos.

“A obra aqui no Primeiro de Março está sendo realizada pela administração direta, foi uma determinação minha atendendo ao pedido de alguns vereadores da região. A Prefeitura está com muitas frentes de trabalho por meio do programa Minha Rua Asfaltada e graças a Deus a cada entrega que concretizamos, aumentamos a expectativa dos munícipes e o número de atendimentos justamente porque população vê que os serviços estão chegando e ai começa a procurar mais os serviços públicos”, explicou o prefeito

Emanuel assegurou aos moradores que irá cobrar agilidade na conclusão dos trabalhos já que a região espera por esse asfalto há quase uma década.

“É um prazer enorme estar aqui neste contato com a comunidade, ando a cidade inteira de ponta a ponta. Esse bairro quando iniciou eu ainda era vereador e me lembro muito bem da luta para que a pavimentação chegasse aqui e hoje vendo que depois de tanto tempo, eu como prefeito estou realizando essa obra de grande importância para a qualidade de vida de todos me sinto lisonjeado. Meu compromisso é com os menos favorecidos, atendendo os bairros mais afastados da capital”, afirmou.

Somadas as duas comunidades vizinhas recebem da Prefeitura de Cuiabá, um investimento de mais de R$ 7 milhões, o que resultará na construção de aproximadamente oito quilômetros de rede de drenagem, pavimentação, meio-fio e calçada.

A reunião foi organizada por intermédio do vereador Dr. Xavier e do líder comunitário Leonel A. Mesquita e realizada na casa do morador Hélio Francisco Pereira. Também estiveram presentes outras lideranças da região e moradores do bairro.

MINHA RUA ASFALTADA

Implantado em 2017, o programa Minha Rua Asfaltada se consolidou como uma grande ação de infraestrutura. Neste ano, a Prefeitura de Cuiabá chegou a 47 bairros beneficiado com a atividade, levando em consideração as obras concluídas, em execução e também aquelas que, neste momento, passam pelo processo de licitação. De acordo com levantamento da Secretaria de Obras Públicas, são nove comunidades da região Norte, 18 da Sul, 12 da Leste e oito da Oeste.