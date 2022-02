Dez motoristas são presos por embriaguez ao volante em Nova Mutum

Dez pessoas foram presas por embriaguez ao volante durante a 3ª edição da Operação Lei Seca, realizada na madrugada deste sábado (12.02), em Nova Mutum (242 km de Cuiabá). No total, 41 veículos foram fiscalizados e 37 Autos de Infração de Trânsito (AITs) foram lavrados.

Entre as autuações, 18 foram por conduzir veículo sob efeito de álcool, nove por conduzir veículo sem possuir habilitação, seis por conduzir veículo sem registro ou não licenciado e uma por recusa à realização do teste de alcoolemia. Ao todo, 52 testes foram realizados durante a edição.

Além das prisões, a operação removeu 15 veículos por irregularidades, sendo 12 carros e três motocicletas e recolheu 13 documentos, sendo nove habilitações e quatro Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

A ação contou com as forças integradas da Polícia Militar e Polícia Civil (locais) e do 44º Ciretran.