Dia D do Combate ao Empréstimo Abusivo tem como foco os idosos brasileiros

Sete veículos foram recuperados pela Polícia Militar em em cinco municípios: Várzea Grande, Porto Esperidião, Rondonópolis, Peixoto de Azevedo e Pontes e Lacerda. Em uma das ações um suspeito identificado como S.C.M.(23 anos), foi detido dentro de um cemitério em Pontes e Lacerda, logo após roubar uma caminhonete.

Em Várzea Grande foram registradas duas ocorrências. A primeira no Jardim Marajoara I e a segunda no bairro Mapim. No Marajoara I o veículo, uma motocicleta Honda Biz de cor branca, estava em um terreno baldio. A checagem via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) apontou queixa de roubo ocorrido no dia 24 setembro, no centro de Várzea Grande.

Na segunda ocorrência, no Mapim, um carro Ford Fiesta Sedan, de cor preta, estava na rua Poconé. A checagem também indicou que era produto de roubo, esse no dia 13 de setembro deste ano, no bairro Jardim Paula.

No município de Porto Esperidião (a 326 km de Cuiabá), os policiais seguiam pela rodovia que da acesso ao município de Jauru quando avistaram dois carros da marca Toyota, um Corolla e um Etios, em alta velocidade. Após alguns minutos de perseguição os suspeitos abandonaram os carros e fugiram para a mata e não foram identificados. Na verificação via Ciosp os policiais identificaram que eles eram produtos de furtos em Cuiabá. Os automóveis estavam com as placas adulteradas.

Em Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá), no bairro Jardim Santa Fé, uma equipe da PM localizou um veículo modelo Corsa Classic, de cor preta, próximo a uma ponte. Em checagem constou que o carro havia sido roubado em uma residência, no mesmo bairro.

Já em Peixoto de Azevedo (a 691 km de Cuiabá), no bairro Mãe de Deus, os militares encontram um veículo Toyota Corolla, próximo a um posto de combustível. O automóvel foi roubado no Liberdade.

Uma equipe da Força Tática de Pontes e Lacerda (a 448 km de Cuiabá) encontrou uma caminhonete Ford Ranger, próxima ao cemitério municipal. O veículo havia sido roubado por dois homens na madrugada do domingo (29.09). Um dos dois suspeitos que deixaram o carro no local, S.C.M. (23), acabou preso entre as sepulturas. Já o outro homem conseguiu fugir e ainda não foi identificado.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.