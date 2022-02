Dia “D” vacina 2.023 crianças e Saúde abre novo ponto exclusivo para reforçar atendimento

Os parlamentares se reuniram com o prefeito Kalil Baracat, secretários municipais e os vereadores Pedro Paulo Tolares (UB) e Hilton Gusmão (PV) e anunciaram apoio para a construção de uma nova UPA – Unidade de Pronto Atendimento que atenderá bairros ao longo da Rodovia Mário Andreazza, a UPA Jardim Glória que foi apresentada ao Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em julho do ano passado e recursos para a Maternidade Municipal Dr. Francisco Lustosa de Figueiredo que hoje se encontra em espaço locado junto ao Hospital São Lucas que poderá ser desapropriado ou então, edificar um anexo junto ao Hospital Pronto Socorro Municipal.

A Rede Cegonha é composta pela Maternidade Municipal que foi responsável por mais de 1.135 nascimentos desde maio de 2021 e por diversas Unidades Básicas de Saúde nos bairros onde as gestantes fazem o pré-natal até a data do Parto Normal ou Parto Cesárea.

“Mais do que apoio político, Várzea Grande e nossa gestão tem recebido reciprocidade das bancadas, federal e estadual, bem como do Governo Mauro Mendes e isto tem se traduzido em benefícios para a cidade e para a população na melhoria da qualidade de vida, portanto, toda ajuda é bem-vinda”, disse o prefeito Kalil Baracat.

O prefeito de Várzea Grande frisou que sua perspectiva para 2022 é voltada para um Programa de Desenvolvimento Econômico com a geração de emprego e renda e apostando no Parque Tecnológico e na chegada de novos investidores que desejam aportar em nossa cidade.

“Temos que aproveitar o boom do desenvolvimento de Mato Grosso e sua economia e traduzir isto em oportunidade para as pessoas estudarem e trabalharem, movimentando a economia como um todo. Temos uma cidade horizontal que necessita se desenvolver por igual”, disse Kalil Baracat sinalizando que as emendas parlamentares e os convênios têm se demonstrado essenciais para ser fazer o enfrentamento das dificuldades e obstáculos a serem superados, lembrando que o Parque Tecnológico pode ser o pontapé inicial de um novo marco no desenvolvimento econômico da segunda maior cidade de Mato Grosso.

Os senadores Wellington Fagundes (relator do orçamento para a Educação) e Jayme Campos sinalizaram como garantias os recursos para a conclusão dos Campis da UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso e do IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso, localizados na região do Chapéu do Sol, no complexo que está recebendo as obras do Parque Tecnológico.

Já o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto frisou que o interesse maior é trabalhar por Várzea Grande, Cuiabá e Mato Grosso e confirmou a liberação de R$ 11 milhões em emendas parlamentares de sua autoria que podem ser colocadas em qualquer área da administração municipal e outra de R$ 1,5 milhão que foi destinada a pavimentação do bairro Gonçalo Botelho. “Nosso interesse é trabalhar por Várzea Grande e sua população”, disse o deputado Emanuel Pinheiro Neto, pedindo desculpas pelo desconforto causado no ano passado quando da proposta de venda de água de Cuiabá para Várzea Grande.

“Minha intenção foi a melhor possível, em ajudar no momento de crise, e se ficou algum desconforto quero deixar aqui meu pedido de desculpas a Várzea Grande e sua gente e me colocar novamente a disposição do prefeito Kalil Baracat, já que o mesmo tem demonstrado capacidade gerencial para solucionar e resolver as adversidades”, disse Emanuel Pinheiro Neto.

O prefeito de Várzea Grande lembrou que todos aqueles que detém mandato eletivo, assim como ele, assumiram compromissos com a população, com Várzea Grande, com Mato Grosso e o Brasil, portanto, o interesse maior é atender ao povo e não se recusar. “Não fecho portas para ninguém. Todos que desejarem ajudar a trabalhar e construir uma Várzea Grande melhor são bem-vindos e vão encontrar reciprocidade de minha parte”, disse Kalil Baracat.

Jayme Campos e Wellington Fagundes lembraram que humildade é uma virtude para qualquer pessoa de bem e que as vezes em política acontecem exageros, mas com a melhor das intenções. “O que vale é o trabalho, a intenção em ajudar, em colaborar com todos os demais gestores públicos, tanto do Estado como dos 141 municípios de Mato Grosso”, frisaram os senadores.

Os três parlamentares federais abriram perspectivas para que Várzea Grande apresente projetos em diversas áreas para serem contemplados ainda neste ano de 2022, bem como, para as emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União (OGU) a ser executada em 2023.

“Estamos abertos para apresentar novas emendas e convênios em todas as áreas de Administração Pública”, disse Emanuel Pinheiro Neto sinalizando existir uma boa relação entre os 11 parlamentares federais, três senadores e oito deputados federais.