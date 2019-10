Dia das Crianças será celebrado no PSF Santa Izabel I e II nesta sexta (11)

As crianças e adolescentes assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos oferecido pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Getúlio Vargas, em Cuiabá, tiveram uma tarde especial em comemoração ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro.

Cerca de 45 meninos e meninas tiveram a oportunidade, muitos pela primeira vez, de conhecer um dos shoppings mais antigos da Capital. Teve de tudo um pouco, sendo o principal ingrediente do dia a alegria misturada a diversão do dia de lazer promovido para a criançada.

Na programação teve passeio pelo shopping, almoço, visita ao cinema com direito a pipoca e refrigerante e para fechar com chave de ouro esse momento único, kits de lanches foram distribuídos para cada assistido. “Quero agradecer de todo coração, toda atenção dispensada pelo Shopping Goiabeiras que carinhosamente mais uma vez nos apoiou nessa importante causa social. Sem contar os parceiros, grandes redes de restaurantes com todo amor dispensaram um minuto do tempo para proporcionar essa vivência que com toda certeza ficará para sempre marcado na memória de cada um”, disse a coordenadora do Cras Getúlio Vargas, Carla Braga.

Quem pode afirmar essa incrível experiência, é o pequeno Juninho, 05 anos. Segundo ele nunca tinha ido a um shopping. “Estou tremendo de tanta emoção, quase não dormi nesses últimos dias. Me senti o verdadeiro Rei com essa coroa que ganhei”, contou o pequeno.

Os serviços ofertados pela Assistência Social também contam com a inclusão social. No meio da turma, o venezuelano Joandre Birla, 15 anos. Encantado com o passeio, ele que está em Cuiabá há um ano, com seus três irmãos e pais, descreveu o momento em uma palavra, inacreditável. “Nunca vou me esquecer dessa oportunidade. Estou muito, mas muito feliz”, comentou.

“Para muitos pode parecer simples realizar um passeio no clube, mas, para a maioria, realizar uma atividade como essa está bem longe da realidade por elas vivenciada. Ver o sorriso sincero em cada rosto é o que nos motiva a continuar trabalhando no desenvolvimento dessas ações que visam principalmente a inclusão social”, declarou a coordenadora.

Este evento é um dos eixos norteadores do serviço no que se refere ao envolvimento e participação, tendo como foco principal estimular, mediante a oferta de atividades planejadas, a participação efetiva dos usuários, com atividades extras em diferentes espaços.

Para o dia 18 de outubro, já está programado um passeio semelhante. Um dia de recreação e muita brincadeira está sendo especialmente preparado no Sesc Balneário.

CRAS – O Cras Getúlio Vargas acolhe 56 comunidades da região do Coxipó, levando atendimento para mais de 280 pessoas, com atividades recreativas, programas de saúde, palestras educativas e acompanhamento psicológico.

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) são responsáveis pelos serviços socioassistenciais nas áreas consideradas vulneráveis e com algum risco social, sendo considerados como portas de entradas para o acesso e cadastramentos nos programas existentes do Governo Federal. Atualmente o Município conta com 14 unidades.