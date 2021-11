Dia de Campo no entorno do Morro de Santo Antônio fomenta economia local

Com a proposta de intensificar as coletas para repor e manter o estoque do banco de sangue público do Estado, o MT Hemocentro realizará, no mês de novembro, diversas campanhas voltadas para a doação voluntária de sangue, além das coletas de rotina realizadas pela entidade.

O cronograma também prevê coletas em Cuiabá e em algumas cidades do interior por meio do Hemobus com apoio de instituições públicas e particulares.

Nesta quarta e quinta-feira (17 e 18.11), a equipe do MT-Hemocentro realiza coleta de doação de sangue no município de Poconé, com a equipe técnica do Hemobus.

Na próxima segunda-feira (22.11), em uma ação em parceria com a prefeitura de Cuiabá, o Hemobus estará na Praça Alencastro até às 16h30 durante uma campanha voltada para o tema “Novembro Azul”.

Entre os dias 22.11 e 03.12, ocorrerá na sede do banco de sangue, localizada na rua 13 de Junho, em Cuiabá, a campanha de coleta com os trabalhadores do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), fechando o ciclo de três campanhas anuais com a instituição.

Conforme a diretora do Hemocentro, Gian Carla Zanele, onde o Hemobus estiver durante o mês de novembro, haverá o cadastramento de novos doadores ou doradors já fidelizados. O cadastro será das 8h às 11h30. Os cadastros realizados das 13h às 16h30 gera atendimento até às 17h, porque o tempo de doação entre o cadastro, triagens, doação e lanche leva cerca de 30 minutos. A capacidade de atendimento é de 40 pessoas por turno e de 80 doadores por dia.

Campanha MD + Vida

Ainda em novembro, haverá campanha em parceria com joalheria MD, que é realizada anualmente, desde 2017, e é denominada “MD + Vida”. A ação acontecerá nos dias 23 e 24 na unidade sede do MT-Hemocentro. Nessa campanha, haverá a entrega de uma pulseira soutache com pingente no formato de gota de sangue, banhada a ouro, para cada doador voluntário que estiver agendado e realizar a doação.

Para participar da campanha, é necessário realizar o agendamento da doação para coletas internas. Para as coletas com o Hemobus, o atendimento é por ordem de chegada, não necessitando agendamento prévio.

Dia Nacional do Doador

No dia Nacional do Doador, celebrado no dia 25, o MT-Hemocentro em parceria com a Revista RDM, promoverá campanha de coleta interna, com o incentivo de artistas e personalidades locais e nacionais, políticos, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT) e da primeira dama do Estado, Virgínia Mendes.

A campanha ocorrerá de 25.11 a 17.12 e contará com a distribuição de mil camisetas com o slogan “Eu aceitei o desafio e salvei 4 vidas!”.

Para agendar a doação, basta acessar o Sistema de Agendamento do MT-Hemocentro no link: http://mthemocentro.saude.mt.gov.br. O voluntário também pode agendar as doações por telefone, no número (65) 98433-0624 (Whatsapp, ligação ou mensagem) ou no tradicional número fixo: (65) 3623-0044, ramais 211 e 221.