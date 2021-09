Dia do Agente de Trânsito: uma profissão que salva vidas

Neste dia 23 de setembro, comemora-se o dia do Agente de Trânsito. São esses profissioinais os responsáveis por garantir a melhoria na mobilidade urbana, dando fluidez no trânsito, fazendo com que alguns condutores infratores, respeitem o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em Cuiabá, são 175 agentes de trânsito, que trabalham dia e noite para garantir um trânsito melhor e salvar vidas.

“Os agentes de trânsito, conhecidos também por ‘amarelinhos’, resguardam a vida do cidadão. Eles garantem que a maior parte da população, que aquele que respeita à legislação, que anda de forma correta, tenha sua vida preservada, ficando protegido de motoristas que dirigem bêbados, digitando ao celular ou sem o cinto de segurança, por exemplo. É inimaginável, Cuiabá sem esses profissionais. Parabéns a esses guerreiros que, mesmo diante de chuva, tempestade ou em outros eventos da natureza, estão lá, trabalhando para garantir que a população se locomova com seu veículo, motocicleta, bicicleta e garanta a mobilidade dos pedestres”, parabenizou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

O secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, lembra que, além de preservar vidas no trânsito, os agentes garantem os direitos de exclusividade aos PCDs- Pessoas Com Deficiência, idosos e grávidas em vagas reservadas em estacionamentos. As ações dos agentes são de forma educativa, de fiscalização ostensiva, repressiva, averiguação, controle de tráfego e outros. Tudo isso para salvar vidas”, comentou o secretário.

O presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito e Transporte da Capital, Ademir de Arruda e Silva, parabenizou os colegas pelos trabalhos árduos do dia-a-dia. “Os agentes de Trânsito são o elo entre a sociedade e o poder público para mudanças e melhorias no trânsito. Trabalhamos 24 horas para garantir e salvar a vida do motorista, pedestre, motociclistas e do pedestre. Além disso, estamos aqui para garantir o direito daqueles que possuem mobilidade reduzida. Trabalhamos para dar fluidez no trânsito e melhorar a qualidade do trânsito”, concluiu Ademir.