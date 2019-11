Dia do Auditor Interno é comemorado com debate sobre desafios profissionais

As tendências e os desafios profissionais dos auditores internos foram debatidos na última sexta-feira (22.11) na Controladoria Geral do Estado (CGE-MT). O assunto esteve em discussão no I Encontro de Auditoria Interna promovido pela Associação dos Auditores da CGE-MT (Assae), em comemoração ao Dia do Auditor Interno, celebrado na data de 20 de novembro.

Ao iniciar a palestra sobre os desafios do auditor interno na atualidade, o superintendente da Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso (CGU), auditor federal de finanças e controle Daniel Gontijo Motta, afirmou que é equivocada a ideia de que o controle interno é responsabilidade do auditor interno e do órgão onde ele atua.

Motta ressaltou que a literatura da área e a jurisprudência entendem que a instituição de controles internos é atribuição de todos os servidores, desde as chefias até os níveis de execução. Ao auditor interno cabe avaliar e testar se os controles instituídos pelos auditados são satisfatórios ou não.

Depois de fazer essa ressalva, o superintendente da CGU pontuou que o papel do auditor interno na atualidade não deve se limitar à geração de diagnósticos, mas sim agregar valor à gestão pública. Não somente no sentido do que já aconteceu, mas do que está por vir.

“O auditor precisa ter foco no gerenciamento de riscos, numa visão para o futuro, pois isso é fundamental para agregar valor à gestão e melhorar o atingimento dos resultados para a sociedade”, disse Motta.

Para o superintendente da CGU, além de ter foco no gerenciamento de risco, a atuação do auditor interno deve envolver ousadia, planejamento apurado das atividades para uma execução mais acertada, pensar “fora da caixa”, diálogo com os vários setores dos órgãos para identificar problemas, propor soluções factíveis e monitorar as ações implementadas.

Essa forma de atuação já é uma realidade na CGE-MT, conforme destacou o secretário-controlador geral do Estado, Emerson Hideki Hayashida. Somando a condições adequadas de trabalho e a importantes resultados obtidos nos últimos anos nas atividades de Ouvidoria, Controle Preventivo, Auditoria e Corregedoria, Hideki comentou que os auditores do Estado têm motivos para comemorar.

“Avançamos no uso da tecnologia e em nossa forma de atuação, o que tem despertado o interesse de órgãos de controle interno de outros estados. Nossa metodologia tem se destacado pela maturidade técnica e porque passamos a não somente identificar os problemas, mas a reconhecer as causas e recomendar soluções para os órgãos estaduais. Nossas auditorias têm se destacado a ponto de embasarem importantes inquéritos civis e criminais no enfrentamento à corrupção”, argumentou o titular da CGE-MT.

Entretanto, muito ainda precisa feito pela melhoria na prestação dos serviços públicos. “Vamos valorizar os pontos positivos da nossa carreira, a estrutura de trabalho e a forma de atuação, pois precisamos ir além, ouvir e ter mais proximidade com os órgãos auditados. Precisamos que os órgãos enxerguem os auditores internos como parceiros, nem que para isso a gente precise se reinventar”, conclamou.

O evento foi realizado pela Associação dos Auditores da CGE-MT como parte das ações de intercâmbio de conhecimentos e experiências objetivando o aperfeiçoamento profissional. Para o ano de 2020, a Assae planeja promover mais encontros dessa natureza, sobre outros assuntos da carreira, com a própria CGU e com as Controladorias-Gerais dos Estados.

“É um momento para conhecermos a experiência de outras instituições, verificar o nosso nível de conhecimento e interagir com nossos próprios auditores”, finalizou o presidente da Assae, André Luiz Costa Ferreira.

Confira AQUI a galeria de fotos do I Encontro de Auditoria Interna.