Dia do Gari: Primeira-dama veste uniforme, quebra paradigma e conhece rotina de trabalho dos profissionais de limpeza

Enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam no Complexo Verdão – composto pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e pela Policlínica – e na Policlínica do Planalto foram homenageados durante a semana. No dia 12 de maio é comemorado o dia do enfermeiro e no dia 20 de maio, o dia do técnico de enfermagem.

O coordenador do Complexo Verdão, Murilo Amorim, organizou o que chamou de “singela homenagem a esses profissionais que realmente se doam à Saúde”. Foram entregues canecas em acrílico com a seguinte frase estampada: “O papel da enfermagem é acolher mesmo que não possa resolver. Parabéns! #EquipeVerdão2021”. As servidoras que são mães também foram agraciadas com mimos como suspiros em formato de flor e bombons com um bilhete escrito: “Cada uma tem um pouco de mãe dentro de si. Todo coração de MÃE tem reflexos de Deus. Feliz Dia das Mães”. Para Murilo Amorim, a homenagem demonstra “a satisfação e gratidão da unidade Verdão em tê-los dentro da nossa equipe”. O Complexo Verdão conta com 81 técnicos de enfermagem e 36 enfermeiros.

Na Policlínica do Planalto, as comemorações ocorreram nos dias 13 e 14, buscando contemplar os servidores dos diferentes plantões. Lá eles comemoraram com um farto café da manhã ao final de cada plantão, onde o coordenador da unidade, Aloísio Amorim, falou sobre a importância da Enfermagem e também sobre o histórico dessa profissão no Brasil.

“Esse profissional é muito importante para a sociedade, para toda a comunidade e para o mundo porque até no nascimento, nós necessitamos tanto do técnico quanto do enfermeiro, além do médico. Em uma cirurgia, nós precisamos desse profissional. E nós viemos dar valor mesmo a eles agora na pandemia. Eles estiveram fazendo um trabalho árduo, digno, um trabalho que sobressaiu! Muitas vidas foram salvas pelas mãos desses profissionais que trabalham dia e noite sem parar, em turnos diferentes. São profissionais que não podemos ficar sem. E eles ainda vão trabalhar muito. Não sabemos quando essa pandemia vai passar, estamos vendo menos pessoas sendo contaminadas, mas é um profissional que dispensa comentários. O enfermeiro merece respeito”, disse Aloísio.

Aos profissionais, a secretária municipal de Saúde, Ozenira Félix, declarou: “Minhas mais sinceras homenagens a todas e todos os profissionais da área de Enfermagem, que mesmo com todas as dificuldades, amam o que fazem. Deus abençoe vocês hoje e sempre”.