Dia do Pantanal: Conheça as ações do Governo de Mato Grosso para proteção do bioma mato-grossense

O dia 12 de novembro é a data alusiva de comemoração ao dia do Pantanal. Para proteção da fauna e flora deste bioma, que fica dentro do município de Poconé (104 km de Cuiabá), o Governo de Mato Grosso promoveu diversas ações no período de estiagem de 2021. O trabalho foi realizado com parte da aplicação do recurso de R$ 73 milhões investido pelo Estado para o combate aos incêndios florestais.

Em fevereiro deste ano, antes da chegada do período de estiagem, o Governo de Mato Grosso entregou o 1° Pelotão Independente do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT), unidade estratégica que foi estruturada para atuar no monitoramento e prevenção e combate ao fogo.

Para reduzir a biomassa (vegetação seca) que atua como combustível para as queimadas, o Governo editou o Decreto nº 785, em janeiro deste ano, autorizando a limpeza de áreas rurais no Pantanal.

O trabalho conjunto do CBM e Sema garantiu a produção de aceiros na região do Parque Encontro das Águas para ajudar a mitigar os focos de calor, evitando a ocorrência de incêndios.

Os pantaneiros foram capacitados sobre as principais técnicas preventivas aos incêndios para oferecer uma primeira resposta em caso de princípio de incêndio na vegetação. Um projeto desenvolvido pelo Batalhão Emergências Ambientais (BEA) produziu mais de mil abafadores sustentáveis que foram entregues gratuitamente aos brigadistas e moradores da região do Pantanal antes do início do período de estiagem.

Durante o período da estiagem, equipes da Sema-MT atuaram no monitoramento e atendimento da fauna do Pantanal, e acompanharam a situação de cerca de 120 pontos de água na Estrada Parque Transpantaneira.

Veterinários treinados para atendimento de animais silvestres atenderam animais resgatados, com duas unidades móveis de atendimento, equipadas com todo o material necessário para situações de emergência.

A Sema realizou também a distribuição de água para os animais do Pantanal, por meio de destinação de caminhões-pipa para abastecimento de corixos. A intervenção no bioma foi mínima, para garantir que não houvesse prejuízos à sobrevivência da fauna.

Foi também instalado um poço tubular nas margens da transpantaneira, viabilizado por meio de uma parceria entre a Sema-MT, a Associação de Defesa do Pantanal (Adepan), que representa particulares da região, e o Ministério Público Estadual (MP MT).

No local, há uma bomba para a retirada da água, alimentada por energia elétrica. A água era utilizada tanto para a dessedentação de animais, quanto para abastecer as ações de combate ao fogo promovidas pelo Corpo de Bombeiros.





Bioma Pantanal

O Pantanal é um dos três biomas de Mato Grosso, reconhecido pela riqueza da biodiversidade e capaz de atrair turistas do mundo todo para contemplação de paisagens e dos animais silvestres. Tem o título de maior planície alagada do mundo e Reserva da Biosfera ratificada pela Unesco. Na região, fica o Parque Estadual Encontro das Águas, que possui a maior população de Onça-pintada do mundo.

Como parte da cultura pantaneira, o Bioma abriga no seu território a criação de gado como atividade econômica central. Conforme dados da Sema-MT, o Pantanal mato-grossense tem a extensão de 5,3 milhões de hectares de área, dos quais, 15,9% são de pastagens, e menos de 1% de área de agricultura.

O Dia do Pantanal foi cirado por força de uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), baixada em 2008, em homenagem à morte do ambientalista e jornalista Francisco Anselmo de Barros, o Francelmo, em 2005.