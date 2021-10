Dia do servidor público será comemorado com maratona de inovação

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e a Escola Nacional do Consumidor (ENDC) abriram as inscrições para 13 cursos online com temas sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e banco de dados, entre outros. As inscrições podem ser realizadas até 1º de novembro e os interessados devem ter acesso a um computador com internet.

Os cursos têm carga horária que variam de 20 a 60 horas/aula e podem ser realizados pelo público em geral, membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e, também, empresas com interesse na plataforma Consumidor.gov. O certificado é emitido digitalmente pela Universidade de Brasília (UnB) e será encaminhado para o aluno que obtiver aprovação no curso.

Entre os cursos disponíveis, vale mencionar a capacitação “Educação Financeira para Consumidores”, com objetivo de ensinar o aluno a compreender seus direitos, planejar financeiramente e fazer um orçamento doméstico. Além do curso “Consumidor.gov para Empresas”, com o intuito de capacitar fornecedores para a utilização da plataforma de registro de reclamações online.

Também estão disponíveis capacitações direcionadas aos profissionais que atuam no sistema de defesa do consumidor, como o curso de “Banco de Dados e Cadastros de Consumidores”, que permite o aluno compreender noções sobre os bancos de dados de proteção ao crédito e, também, o cadastro de consumidores.

Para a realizar as inscrições nos cursos disponíveis na Escola Nacional do Consumidor, o interessado deve ter mais de 16 anos. Para saber mais acesse aqui.