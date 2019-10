Dia do Servidor terá programação diversificada na próxima semana

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 de outubro, a Coordenadoria de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança da Secretaria de Estado de Segurança Pública, fará uma programação diversificada com palestras, esportes e entretenimento. As atividades terão início nesta quinta-feira (24.10), no auditório da Politec.

A partir das 9h, haverá uma oficina de auto maquiagem e as pessoas interessadas em participar devem levar os próprios lápis de olho, pincéis e espelho. Das 9h às 11h30 e das 13h às 15h30, será oferecida quick massage.

Ainda no período da manhã, das 10h às 16h, haverá uma feira gastronômica com diversas opções de comidas, lanches e produtos a preços acessíveis.

Das 14h às 16h, o MT Mamma irá realizar uma palestra sobre prevenção ao câncer de mama.

Jogos dos Servidores

Com o objetivo de proporcionar atividades de descontração voltadas aos profissionais de segurança pública, será realizado Jogos dos Servidores da Sesp, no próximo dia 26, no Sesc Balneário em período integral.

Será uma competição com várias modalidades envolvendo todas as unidades: SESP prédio central, CBM, DETRAN, PJC, PM, POLITEC, Sistemas Socioeducativo e Penitenciário. As equipes vencedoras serão premiadas com medalhas e troféus.

As modalidades são: basquete, voleibol, futsal, society, natação, corrida, tênis de mesa, truco, cabo de guerra e bozó.

Uma das provas que também será premiada é a prova do leite que consiste na doação de caixas de leite que serão destinadas para o Hospital do Câncer. Nesta prova, a instituição que mais arrecadar as doações será a vencedora.

Os leites estão sendo recebidos na academia da Politec. Ainda há vagas para inscrições em algumas modalidades. As inscrições estão sendo realizadas na academia da instituição.